Lecturas de verano

Ahora que la lectura de libros impresos va a más, que aumentan las librerías de viejo y las de segunda mano, que se crean nuevas editoriales -me alegra que la Feria del Libro de Gijón haya sido un éxito- me viene a la cabeza la pregunta que dos mujeres de cierta edad se hacían a la entrada de la Iglesia de las Clarisas de Villaviciosa antes de la misa vespertina del sábado, al ver tantos viandantes y turistas por los alrededores.

- Luisa, - dijo una - ¿Por qué la gente tendrá tanta necesidad de moverse?

Pregunta que tratan de responder y hacer realidad todos los empresarios del sector hostelero y hotelero de la región, con atenciones y un esmerado servicio, pues en ello les va la vida, la propia subsistencia, la cuenta de resultados, dentro que es una economía movible, porosa, muy susceptible a las circunstancias y vaivenes de la propia vida… Les influye todo, y por supuesto que los aviones, trenes y autobuses sean puntuales.

Hay muchas formas de viajar y también muchas maneras de planificar las vacaciones. Los hay quien las prefiere agitadas, de madrugones, zapatillas, visitas, público, bocadillo, algún bailongo, si cabe, y dormida reparadora; los que las prefieren tranquilas, sosegadas; buena brisa, tertulia, comida y sobremesa y quienes alteran ambas modalidades, además del clásico “sol y playa” tan extendido desde hace décadas. Yo, desde mi tranquilo retiro veraniego de La Facienda (Traspando) viajo - por medio de mis lecturas que me ayudan a conocer y comprender mejor al ser humano, sus miserias y grandezas-, a otras latitudes, a otras épocas , a otras culturas. Siempre me planteo el tipo de lectura y el ritmo de la misma. No todo me vale, y más ahora en tiempos de Evita Perón y sus secuaces. Cada libro tiene su velocidad, su ritmo. Los hay que exigen pocas páginas al día, y otros, de más aventura y acción, con velocidad más frenética. Si son míos, los subrayo; si no, acompaño cuartilla para tomar notas.

Llegado a este punto en plena crisis de valores, de deshumanización, de desprecio de lo que hemos sido y somos, hay dos libros que todo occidental, que todo español debe conocer y leer y me refiero a dos clásicos, sin los cuales no se puede entender lo que somos, “La Sagrada Biblia”, manual del occidente cristiano, y El Quijote, manual del sentir hispano, de casi 600 millones de hablantes. No está mal que presidan los anaqueles del mueble-bar del salón de estar, pero mejor que se lean, y siempre en pequeñas dosis, pocas páginas al día. Siempre hay una primera vez. Nunca es tarde para sorprenderse, para valorar lo que somos. No tienen desperdicio.

Así hoy, 6 de julio cuando escribo estas líneas, la Biblia en sus Salmos 84 y 85 nos dice :” El Amor y la Verdad se encontrarán, la Justicia y la Paz se abrazarán; la Verdad brotará de la tierra y la Justicia mirará desde el cielo…La Justicia irá delante de él, y la Paz, sobre la huella de sus pasos…"

¿Se puede decir más para los tiempos que vivimos, donde las palabras Amor, Verdad, Justicia, Paz se están quedando sin contenido? Por su parte, Don Quijote en su capítulo XLII dio a Sancho Panza estos consejos antes de ser gobernador de la Ínsula Barataria:” Primeramente ¡oh hijo! Has de temer a Dios; porque en el temerle está toda la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse… Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores… Si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tiene principales y señores; porque la sangre se hereda, y la virtud se conquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale…”.

Podría poner más pruebas de la actualidad de estos libros, pero qué bien nos iría se cumpliéramos con ellas… No se puede entender España y comprenderla sin leer el Quijote, y es que los españoles necesitamos una ilusión, un ideal , un porqué por el que vivir, un caballero andante que haga posible lo imposible y esto exige honor, honra, honestidad, verdad, libertad… Ingredientes escasos e incluso diría que en peligro de extinción. De todo esto que dijo han dado fe los casi once millones de espectadores que en la prórroga del partido siguieron los avatares de nuestra selección y disfrutaron de su trabajado triunfo.

No quisiera concluir estas palabras sin expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del sacerdote naveto Don Alberto Torga y LLamedo, nacido en Vegadali, un 11 de enero de 1933, y cuyo libro de memorias” Artículos y noticias sin censura”, de 706 páginas, tengo encima de mi mesa cuando escribo estas letras, y que me ha prestado una feligresa de Narzana (Sariego) .

Apenas estoy iniciando su lectura ya me encontré con información interesante sobre temas que hoy nos preocupan, así el titulado: ”Requisitos para venir a trabajar a los Países Bajos”. En él dice :”Actualmente, el único camino que le queda a un español o española que quiera venir a trabajar a los Países Bajos es o bien conseguir en el consulado neerlandés en España de la demarcación de la residencia o en la embajada neerlandesa en Madrid un permiso de residencia provisional o bien conseguir un contrato de trabajo legalizado por ambos gobiernos, el español y el neerlandés…”.

En el prólogo hace suyas unas palabras de su santidad San Juan Pablo II muy oportunas que señalan: “Todo ser humano tiene un derecho inviolable y absolutamente inalienable, entre otras cosas, a tener una objetiva información de los sucesos públicos”. ¡Muchas gracias Don Alberto! ¡Que Dios te tenga en la gloria!

P.D. En 1920 se proclama la obligación de la lectura diaria de “El Quijote” en las escuelas , y todavía a finales de los años 90 en los armarios de algunas escuelas de Siero se conservaban ejemplares de “El Quijote”, en edición escolar. Ya en el siglo XVIII se publican en Francia e Inglaterra ediciones abreviadas e ilustradas de “El Quijote” para niños y jóvenes.