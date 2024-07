Hace unos días estaba viendo en casa un partido de fútbol, de esos de la Eurocopa. El locutor no cesaba de recordarnos que esa semana en Televisión Española se celebraba la semana del "orgullo"; seguramente seguía instrucciones de su jefe de programación o de quien corresponda, pero lo cierto es que el chaval se puso un poco pesadín con el tema.

Y no es que uno tenga nada contra la celebración de esa semana; para nada. Es una forma que tiene un colectivo social de reivindicar una orientación sexual que durante muchos años tuvieron que llevar a escondidas; todos sabemos que hasta hace poco era mejor mantenerse dentro de ese tan traído y llevado armario que estar fuera de él. Y lo que está claro es que no puede haber nunca diferencias entre unos y otros por nuestras tendencias sexuales o de cualquier otro tipo. No.

De lo que sí estoy en contra es de que la forma de reivindicar la legitimidad de ese sentimiento sea machacándonos el oído o sacándolo a pasear en desfiles que a menudo atentan no solo contra el buen gusto sino también contra el malo, que hasta ahí está llegando la cosa. Vamos a ser todos normales y llevar con normalidad nuestra normal forma de pensar y sentir, la de cada uno. Y si lo que queremos es demostrar que nos sentimos satisfechos y orgullosos de ser lo que somos, vamos a hacerlo con normalidad, como debe ser, por favor. Pues eso.

Y ahora vamos a seguir hablando de orgullos. Cuando llegó el descanso del partido, aprovecharon para hacer un minitelediario. Y aquello sí que fue tremendo: una noticia tras otra de violencias contra mujeres y niños. Una tras otra. Aquel mismo día fueron asesinados en distintos lugares de España cuatro mujeres y dos niños. En lo que llevamos de 2024 ya son 19 las mujeres asesinadas a manos de sus exparejas y 15 los menores víctimas mortales de la llamada violencia vicaria, mediante la cual los hijos son instrumentalizados para maltratar y ocasionar un dolor extremo a sus madres. Se nos hace imposible creer que todo eso esté pasando en la misma puerta de nuestras casas. Habría que preguntarse si podemos sentirnos orgullosos de vivir en una sociedad que un día tras otro es capaz de producir esos crímenes. ¿Dónde esta ahí nuestro orgullo, si es que lo tenemos, de ser miembros de la sociedad en la que vivimos?

Después se me ocurrió entrar en internet, y me topo con la siguiente noticia: en los últimos treinta años han desaparecido millones de niñas en la India; se han esfumado sin dejar rastro o han muerto antes de cumplir los 6 años bajo la sospecha de haber sido asesinadas, vendidas, abandonadas o hechas desaparecer por sus propios padres. En una cultura machista, tener una niña supone muchas veces una losa para las familias, que optan por matarlas, venderlas o abortar antes de que nazcan y se hagan molestas. En un inmenso país como aquel, se están matando a millones de niñas por el solo "delito" de ser mujeres. Aquello nos queda lejos, claro, pero también habría que preguntarse si podemos sentirnos orgullosos de vivir en un mundo que un día tras otro es capaz de producir esos crímenes. ¿Dónde está ahí nuestro orgullo, si es que lo tenemos, de ser miembros de la humanidad en la que vivimos?

Sí, ya sé que la respuesta fácil es que desde nuestra condición de seres individuales poco podemos hacer por evitar esas desgracias. Pero también es cierto que, desde nuestra condición de seres humanos, a veces no nos queda otra que venirnos un poco abajo y dudar y preguntarnos si realmente podemos sentirnos orgullosos de formar parte de la sociedad y de la humanidad que nos lleva. Más bien y a menudo tendría que darnos vergüenza. Sí. Es lo que hay.

