¡Viva la Virgen del Carmen 2024!

Desde hace 329 años se celebra el Carmen y Carmín de Pola de Siero, sin duda una de las fiestas más longevas no sólo del concejo sino también de la provincia e incluso de España. Y todo desde que unos vecinos de la Pola, Andrés del Quintanal y su esposa María García, erigieron una capilla a la Virgen del Carmen allá por el 16 de julio de 1695, con la intención de potenciar esta devoción mariana que toma inicio en el siglo XII , época de las Cruzadas, en el Monte Carmelo, ubicado en una cordillera de Israel sobre el Mediterráneo, de una extensión de 182 kilómetros cuadrados y una altitud de 525 metros, perteneciente al distrito israelí de Haifa, cuya capital es Haifa, de más de 926.000 habitantes.

De todos es sabido la vinculación de la Virgen del Carmen con el mar, la marinería y todas las localidades costeras, y siempre ha sorprendido que en tierras del interior, como Pola de Siero, Traspando (Siero), sea también la Virgen del Carmen su patrona. Motivos podrá haber muchos y se me escapan, lo cierto es que el nombre de Carmen tiene arraigo en la localidad y también en España – es uno de los nombres de mujer más bonito y de más solera-. Últimamente la presencia de algunas gaviotas en la techumbre de la Plaza de Abastos y en las torres de los edificios de la calle Alcalde Parrondo, limítrofes con el Parque de Alfonso X el Sabio, en las esquinas de sus tejados, a hora temprana, me empiezan a dar algunas luces sobre el tema. Se las ve vigilantes, custodiando la zona, y dando lecciones de vuelo y acrobacia con sus seguros, imprevistos y majestuosos vuelos. ¡Quién lo pudiera hacer como ellas! No es nuevo el deseo del hombre de volar como los pájaros: recordemos el caso de Dédalo, constructor del laberinto de Creta y su hijo Ícaro. Este 22 de julio, domingo, festividad del Carmen en Pola, nos toca a nosotros rendirle pleitesía, agradecimiento, implorarle ayuda y seguridad, certezas, y pasearla por las calles de la localidad a andas de los feligreses, en señal de afecto, gratitud, fidelidad.

De año en año son muchas las novedades que acompañan la celebración y para ello se preparan los vecinos y feligreses de la parroquia de San Pedro de Pola de Siero, que después de bendecir el año pasado la finalización de la 1ª fase de las Obras de Rehabilitación de la Iglesia, encaran la 2ª fase, también muy necesaria, que asciende a 280.000 euros y que esperamos que lleguen a buen puerto cuanto antes, y siempre con el lema de “muchos pocos, hacen mucho”, y los hechos lo constatan, y nuevamente se pondrá a la venta la Lotería Navidad para sufragar las obras y se admitirá cualquier ayuda , colaboración, véase el sorteo del Ramu…

Sé que el mundo y en concreto, España, está necesitada de sentido común, de más rigor, de más respeto, empezando por el respeto a la ley que entre todos nos hemos dado, de más tolerancia, de verdadera libertad, de más autenticidad, de más igualdad de oportunidades, que no haya españoles de primera y de segunda, nazcan donde nazcan. Estamos cansados de las palabra inútiles y estériles. El verdadero progreso depende de la moral y sin ésta los pueblos frenan, fracasan, y algo de esto se está viviendo últimamente. No es de recibo que el tema de la semana sea el saludo de Carvajal a Pedro Sánchez, cuando vemos decisiones judiciales de altos tribunales que sonrojan, que nos empequeñecen…

La vitalidad de un pueblo la dan pequeños detalles, que son los que motivan, los que mueven, los que crean patria, afecto. En la pasada corrida de la Beneficencia en las Ventas, el banderillero José Chacón saludó al tendido , al ser requerido por el mismo, después de poner un excelente par de banderillas al toro de nombre “Molinero”. Después del saludo, ya en el burladero, cogió su montera y besó la imagen que llevaba impresa en su interior… Por esas mismas fechas, concretamente el 1 de junio, el Real Madrid ganó su decimoquinta Copa de Europa en Londres, al Borussia Dortmund por 0-2. Acabado el partido, su entrenador, Carlos Ancelotti, después de los saludos de rigor, se dirigió hacia la grada de los espectadores y a una mujer, que estaba ataviada con la camiseta del Real Madrid , le dio un beso de alegría, de satisfacción ,de contento: era su esposa…Detalles como estos son los que enriquecen la vida y no cuestan dinero, como los 13.587.000 de espectadores que vieron la final entre España-Inglaterra, con una cuota de pantalla del 78,7%....¡Enhorabuena! Los números hablan por sí solos. ¿Cuándo será posible que nuestra selección tenga un Himno que nos identifique? Pregunta que me he hecho al ver a los jugadores francese cantar la Marsellesa, su himno.

Dicho todo esto no viene mal recordar que somos poquita cosa, y que lo poco que logramos es porque Dios quiere y la Virgen nos ayuda. ¡Viva la Virgen del Carmen!¡Protégenos!

No quisiera concluir estas letras sin felicitar a Siero -Musical en su centenario y por ese pregón tan lleno de vitalidad, de fuerza, que refleja el mucho bien sembrado y el haber hecho de Siero, más concretamente de Pola de Siero un referente musical. ¡Muchas gracias!

P.D ¡Ay! Un galán de esta villa / ¡ay!, un galán de esta casa,

¡ay!, de lejos que venía, / ¡ay!, de lejos que llegaba.

¡Ay!, diga lo que él quería / ¡Ay!, diga lo que él buscaba.

¡Ay!, busco a la blanca niña, ¡ay!, busco a la niña blanca,

que tiene la voz delgadina, / que tiene la voz de plata