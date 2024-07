Este artículo no va de política. De eso no entiendo. Va de otra cosa. Va de niños. De niños como los nuestros; como los tuyos o como los míos. Aunque no hayan tenido la suerte de ser niños como los tuyos o como los míos. Nacieron en otro sitio. No, claro que no tuvieron la suerte que han tenido los nuestros.

Estos días se está debatiendo en el Congreso el tema de los menores inmigrantes que llegan a España solos, sin padres y sin más compañía que sus miradas infantiles cargadas de miedos y de alguna esperanza. Lo suyo sería que nuestros siempre competentes políticos lograran conseguir una solución consensuada, ordenada y eficaz a ese tremendo problema humano. Sí, pero entre unos y otros no sé si serán quien a ello… es lo que hay.

Lo que sí sé es que la postura de algunos frente al problema de esos críos es que antes que aceptarlos aquí, es mejor ponerles un cartelito de "no deseado" y de vuelta para casa, chavalín o chavalina, aunque allí ya no haya nadie que te espere; aunque tus padres se hayan quedado en el camino hacia nuestro paraíso prometido; aunque te haya tocado conocer, antes de perder la edad de jugar, toda la crueldad de la naturaleza humana. De vuelta para casa chavalín o chavalina, que aquí eres peligroso, que vienes a quitarnos lo nuestro. A los que piensan así habría que preguntarles quién, de verdad, se ha llevado lo nuestro. Seguro que estos niños no. Seguro que no.

Hace algún tiempo conté aquí la historia de Ousman Umar, premio Princesa de Girona Social del año 2021. Él fue uno de esos críos que tuvieron la suerte de poder llegar a nuestro paraíso. Solo. Perdió a su madre cuando nació y eso en su pueblo era un estigma insalvable. Escribió un libro sobre su viaje; sobre las miserias humanas de su viaje. Pero tuvo suerte. La que no tuvieron la gran mayoría de seres humanos que iniciaron ese viaje con él y se quedaron en el camino. Llegó a Fuerteventura, y como todavía era menor, la ley internacional le permitió quedarse en España. Lo enviaron a Barcelona y allí una buena mujer que lo vio en la calle se apiadó de él y lo llevó a su casa. La primera noche que pasó en aquella casa, donde pudo disfrutar por primera vez de una cama y de agua y comida caliente, al ir a acostarse la buena señora se despidió de él con un beso en la frente. Ousman nos cuenta que aquella noche no pudo dormir; era el primer beso que alguien le daba en su vida. Gracias a aquella familia que le acogió, Ousman pudo estudiar y fundó una ONG con la que intenta que los jóvenes de su país puedan desarrollar allí su vida, sus estudios, su formación, evitando tener que embarcarse en viajes mortales como el que él tuvo que realizar.

Recuerdo también que otra vez comenté la historia de esa niña que murió entre aguas españolas y marroquíes esperando que alguien fuera a rescatarla. Al parecer los responsables de ambos países no se pusieron de acuerdo en a quién le correspondía ir a buscarla. Llegaron tarde. Aquellos días la prensa estaba centrada en otra historia, la de aquel mini submarino de lujo que explotó mientras bajaba en busca del Titanic. De lo de aquella cría prácticamente ni se habló. Claro. La crueldad de esa historia nos pertenece a todos.

Pues sí; parece que una de las soluciones que se pretenden plantear para resolver el problema de estos críos es ponerles un cartelito y mandarlos de vuelta a su casa. Si la tienen; y si no, que la busquen. No vaya a ser que crezcan y quieran quitarnos lo nuestro. Y de paso nos olvidamos de que estamos hablando de derechos básicos, de dignidad, de atención, de cuidados y hasta de un poco de cariño con unos simples niños. ¡Dios mío…! ¿Hasta dónde puede llegar la miseria humana?

Y, por favor, que nadie olvide que esos muros que estamos levantando nunca puedan sobrepasarnos, más que nada por si algún día somos nosotros los que tenemos que saltarlos.