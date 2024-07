Romance del abuelo moderno

Voy a contaros mi historia de esto de ser abuelo, que no sabía bien lo que era y ya lo estoy conociendo. No hace mucho me jubilé, lleno de gozo y contento, que al fin iba a dedicarme a hacer lo que yo quiero. Qué alegría más grande tenía solo de pensar en ello, todo el día para mí solo, todo el día para mí entero.

Sí, ya, eso pensaba yo, y antes de seguir os cuento: tengo una hija y un hijo, una parejina de ellos, y entre los dos ya me han dado tres preciosos nietos; la mayor de dieciséis, diez añitos el del medio y cuatro recién cumplidos que tiene ya el pequeño. Tres joyas de la corona, pensaba yo como abuelo, que iluso de mí no veía cuál era mi nuevo empleo.

Pues sí, bien pronto lo supe, sí, supe de qué iba aquello cuando mi hija me llama, y aún estaba amaneciendo, para pedirme si podía llevar al niño al colegio, que es que no se acordaba de que ella tenía médico. Así empezó mi primer día, y así empezó mi nuevo empleo; abuelete para todo, abuelete moderno, que aquella misma tarde me tocó ahora el pequeño, que sus padres tenían cena y yo a cuidar al nieto, y el muy zascandil de él no para un segundo quieto, y ahí que me tienes a mí tirado por los suelos, jugando a ser Spiderman o a los indios y vaqueros; y además, en una de estas, yo hacía de malo y él de bueno, me dio un golpe en la cabeza que todavía me está doliendo.

Pero ahí no para la cosa, que después de todo aquello, y que llegaran sus padres y se llevaran al elemento, pues va la nieta mayor y me llama por teléfono: que fuera a buscarla a las seis, que es que iba a un concierto, y sus padres a esa hora iban a estar durmiendo. Me quedé patidifuso, anonadado y perplejo: "Pero a ver, cariño mío –le contesté circunspecto–, ¿no hay padres de tus amigas que puedan ir a recogeros?"; "Que no, abuelito guapo, que tú eres el más bueno, cómo no vas a ir tú con todo lo que yo te quiero?". Y ahí me tenéis a mí, de madrugada y de cochero, que no hay cosa más fácil que camelar a un abuelo.

Pero lo mejor no acaba ahí, ahí no acaba esto, que al llegar a casa de mi hijo me estaba esperando el perro: "Sácalo a pasear, papito, que es que yo no tengo tiempo, hazme ese favor, anda, ¿no ves que lo está pidiendo?". Y ahí seguí de madrugada en mi primer día de asueto, paseando a aquel perrín y su bolsa de excrementos.

Y solo fue el primer día todo esto que os cuento; que desde que me jubilé con júbilo he descubierto todos los trabajos nuevos que ahora desempeño, unas cuantos de ellos a continuación enumero: preparador de meriendas, canguro y cocinero; controlador de fiebres, psicólogo y enfermero; reponedor de neveras, panadero y frutero; repasador de deberes y acompañante al colegio; taxista fuera de horas, mediador y recadero; llevador de niño al parque y paseador de perros, y otras muchas más cosas que ahora bien no recuerdo, pero que día a día me roban todo el tiempo. Ah, y cuando hay un rato libre, también toca ser abuelo.

