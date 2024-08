Mi vecina Casimira

Ahora que Venezuela ha sido la noticia de la semana y lo sigue siendo, me vienen a la memoria los recuerdos de una vecina, que siendo yo muy niño emigró a Venezuela en busca de un futuro mejor, y siempre se hacía notar el Día de Reyes, cuando sus sobrinos abrían el envío que desde aquellas tierras les hacía llegar y que era la admiración de todos nosotros… Han pasado muchos años y de aquella Venezuela acogedora y benéfica, con futuro, solo quedan las sombras. La corrupción de la última época democrática y la llegada del chavismo han puesto al país al borde de la bancarrota y de la desesperación – y eso que es uno de los grandes productores de petróleo- y las pruebas son evidentes, solo basta airear números de reciente publicación, con más de nueve millones de venezolanos fuera del país, y concretamente más de cuatrocientos mil en España.

En un país así, en situación límite, sin el menor respeto a la Ley, se convocaron elecciones con la intención, se dijo, de restaurar las libertades y la democracia, pero una vez celebradas se siguen sin conocer todas las actas electorales que justifiquen la victoria de unos o de otros. Lo cierto es que en España de los cuatrocientos mil venezolanos residentes, solo pudieron votar unos 24.000 y a todo esto se añade que la participación ha sido la más alta de los últimos tiempos y no llega al 43% del electorado -en España de momento esto no ocurre-. Con la mera lectura de estos números ya tenemos suficiente materia para pensar, que es lo que debe caracterizarnos , y recordar las certeras palabras de Cervantes loando la importancia de la libertad al decirnos que es uno de los mayores bienes que a los hombres dieron los cielos y que por ella se debe arriesgar y dar la vida…. A día de hoy desconozco qué ha sido de Casimira, si bien supongo que por su elevada edad quizás haya pasado a mejor vida, pero en su nombre y en el de muchos compatriotas que han dado y siguen dando lo mejor de sí mismos en aquellas tierras, demando transparencia, rigor y respeto a las urnas y a la voluntad expresada en ellas, ¡ojalá Venezuela recupere la senda de prosperidad y bienestar que la caracterizó en otro tiempo y que la libertad no sea cuestionada ni cercenada por ningún poder!

España, la madre patria, también, últimamente, vive episodios que tienen difícil encaje en un estado de Derecho, y uno observa con estupefacción que todo vale para obtener y permanecer en el poder; la ideología, el supuesto programa es lo de menos, ya que lo que se dice y promete en campaña se cambia al día siguiente . ¿Con qué garantía e información se acerca el votante a las urnas? . Con pocas y más ahora que los medios de comunicación están pasando por una situación económica muy complicada que hace difícil su subsistencia – la mayoría, por no decir todos, dependen de la publicidad institucional del Gobierno de turno, que premia o castiga según le interesa-. Lo único que importa es el poder, el reparto de beneficios, la empleomanía, que según Pérez Galdós era y es -lo digo yo- el problema secular de España…En la España del XIX existía la figura del ‘cesante’, y hoy con más de tres millones de funcionarios, sigue habiendo cesantes, que son los militantes de partido que obtienen algún cargo o prebenda mientras su formación gobierna. ¿Cuántos en la actualidad en España? Se habla de muchos miles… De ahí que la crítica interna no exista en los partidos, ya que el que se mueve no sale en la foto.

De esta situación tenemos que salir y el español de a pie observa con preocupación la realidad y tiene su propia opinión y recuerda que en la actividad política tiene que haber unos mínimos, que pasan por respetar la ley y la igualdad que entre todos nos hemos dado en la Constitución de 1978, refrendada en referéndum de fecha 6 de diciembre de 1978, con el apoyo de 87,78% de los votantes, que representaba el 58,97% del censo electoral. La opinión pública no entiende que se amnistíe a quien delinque intencionadamente y está dispuesto a volver a hacerlo, y menos entiende que ahora que Europa habla de armonización fiscal, en España optemos por lo contrario y no contentos con el privilegio del concierto vasco y navarro, ahora, por necesidades de poder, se apruebe una nueva financiación singular para Cataluña.

El dinero no se reproduce, si a uno le dan más, a otro se lo quitan, y en esa misma dirección hablan los expertos económicos. No me sirve la disculpa de mal de muchos, consuelo de tontos, de algún analista político que para justificar la propuesta, dice, de manera poco rigurosa, que si no lo aprueba el PSOE, lo hubiera aprobado el PP si gobernase…Por cierto, ¿aprobó y secundó el PSOE la aplicación del artículo 155 que suspendía temporalmente la autonomía en Cataluña? Sí… Últimamente algunos intelectuales ya han empezado a comunicar evidencias tan elementales que a todos nos deben hacer reflexionar: “La izquierda no está para apoyar el nacionalismo, sino para combatirlo” dijo Darío Villanueva, expresidente de la RAE. Y ayer mismo el catedrático de Hacienda Pública Suárez Pandiella expuso :”No puedo entender que el PSOE haga suya toda la retórica de los independentistas”.

La situación se está complicando tanto que hasta la cabra de la Legión podría dejar de desfilar por ‘estrés’, algo que parece tener muy preocupado al ministro de Cultura.