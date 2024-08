Alguien me dijo una vez que si quieres dar gracias de verdad solo debes pronunciar una vez la palabra "gracias". Intentaré hacerlo en este artículo. Aunque me va a ser difícil. Las palabras son a menudo más rápidas que el pensamiento. Y hoy quiero dar varias gracias distintas. Voy a ello.

Esta semana me llama la madre Soledad, Superiora del Asilo de Ancianos Desamparados de Pola de Siero. Me llama para despedirse, para decirme que la destinan a Valencia. Lo sentí. Sor Soledad tiene una mirada preciosa, juvenil, limpia. Y una determinación para todo sencilla pero contundente. La madre Soledad nos llegó en plena pandemia, en un momento realmente difícil. Todos recordamos aquello. Supo ponerse al mando de la situación y superarla; sin perder nunca esa mirada ni esa determinación. Durante este tiempo ha sido una auténtica delicia haber podido cooperar, en lo que hemos podido, con la Congregación de la que ella forma parte. Aunque a veces, como pasa en todas las relaciones humanas, haya habido alguna discrepancia. Pero a fin de cuentas, a ver… ¿cómo puedes no acabar dando la razón a personas que, como ella, un día decidieron aparcar toda su vida personal, toda sus ilusiones, sus esperanzas, sus proyectos, para dedicarse únicamente a atender y cuidar a ancianos las veinticuatro horas de todos los días del año sin más descanso que quince días cada cinco años? Gracias por todo, madre. En este pueblo deja lo que ya será siempre su otra casa.

Ahora quiero hablar de la Fundación Florencio Rodríguez. Su fundador, de quien tanto la propia entidad como la calle principal de Pola llevan su nombre, nació en Pola de Siero en el año 1840; emigró a Cuba, hizo fortuna y volvió a Asturias donde continuó desarrollando una gran labor empresarial, fundando o respaldando numerosos proyectos. En el año 1886 construye una casa en Pola para dar asilo a ancianos desvalidos. Y a esa casa, desde su mismo origen, llegó la Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados para desarrollar su labor asistencial; es decir 138 años ya gestionando la residencia.

En el año 1991, la Fundación cede a la Congregación de Hermanitas la propiedad del inmueble, pero continúa prestando, presidida ahora por Pedro Noval, la labor benéfica encomendada por su fundador. Gracias, aunque sean póstumas, a Florencio Rodríguez, por haber dejado ese importante legado a nuestro pueblo.

Y me faltan unas terceras gracias. Y es que también quiero acordarme de Juan Manuel Rodríguez Díaz, nuestro querido y recordado Juanete. Entre otras muchas cosas que el bueno de Juan hizo, todas altruistas, fue precisamente la de haber mantenido viva la Fundación durante muchos años; o el haber creado el espíritu peregrino en nuestra comarca con la "Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Siero, Noreña y Sariego", con ya casi veinte años de existencia, que ha sido y es cuna y escuela de auténticos peregrinos, y desde la cual se consiguió en el año 2010 y se gestiona desde entonces el albergue de peregrinos de Pola de Siero, uno de los mejores del Camino.

Hace ya varios meses que desde la asociación, con el apoyo de multitud de otros colectivos y de más de mil particulares, se solicitó al Ayuntamiento el nombramiento de Juan como Hijo Predilecto de Siero a título póstumo. Aún no sabemos nada. Esperemos que ahora sea todo un pueblo el que sí sepa dar las gracias. Hay vecinos que merecen recibirlas. Otra cosa es que nosotros sepamos darlas; y lo dicho, una sola vez, pero de verdad.

Posdata por alusiones personales propias: el artículo de la semana pasada iba de un poema en romance sobre un abuelo recién jubilado y las vicisitudes de su nueva vida. Estaba escrita en primera persona, como un mero recurso literario. Pero a resultas de ello, han sido más de cuatro los que me han preguntado si ya me he jubilado, contando con que yo era el paisanín de la historia. Pues no, aún no me ha llegado la hora. Sigo estando a vuestra disposición donde siempre, ya sabéis. Gracias.

