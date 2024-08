Romance del fugado

Qué pena, pena, penita, qué pena, penita, pena, que hemos hecho el ridículo toda España entera. Este romance no es broma, que este romance es de veras; no quisiera escribir de esto, de esto escribir no quisiera, y os digo que ya tenía escrito sobre otro distinto tema, pero si todos callamos damos por buena la fiesta.

Qué pena, pena, penita, qué pena, penita negra, que este listo de Puigdemont nos haya hecho esta peineta, este gran corte de manga, rascándose la bragueta, mientras se reía de nosotros con su sonrisa de hiena, pasándose nuestras leyes por el forro de su entrepierna, tomándonos el pelo a todos con la ayuda de quien sea, que está claro que él solito hasta ahí no llega, que no tiene tantas luces en su peinada mollera.

Otros artículos de Ricardo Junquera Es lo que hay Gracias Es lo que hay Romance del abuelo moderno Menores inmigrantes

Qué pena, pena, penita, qué pena, penita, pena, que hemos hecho el ridículo toda España entera. Que no nos cuenten historias que al fugado nadie encuentra; que no quieran hacernos creer que toda esta historieta no la sabían ya de antes, que no estaba ya en la agenda, que estos compadres bien saben vender la burra en la feria, y que si necesito tus votos los compro al precio que sea, aunque tenga que llevarte de vuelta hasta Bruselas a escape de la justicia que aquí sabes que te espera, que para eso aún hay clases como la tuya y la nuestra, que ahí tenemos el ejemplo de la prima Venezuela; y haz lo que quieras, compadre, compadre haz lo que quieras, que ya te pongo yo un taxi para que vuelvas a Bruselas sin tener que despeinarte, sin que despeinarte tengas, ni pasar por la justicia que aquí sabes que te espera; y si hay que echar la culpa a los Mossos de escuadra esa, pues se la echamos y punto, que ellos a eso bien se prestan; que otra cosa bien sería si fuese la Benemérita.

Qué pena, pena, penita, qué pena, penita negra, que hemos hecho el ridículo toda España entera. Riámonos a coro, señores,

con la mandíbula abierta, que aquí no acaba la broma, que aquí no acaba la fiesta, que lo peor de todo esto viene con lo de las perras, que ahora nos toca entre todos ir pagando sus deudas, que eso también forma parte del acuerdo entre colegas. Quisiera en este momento, ser como Quevedo o Cela, llamar a estos por su nombre, sin tapujos ni monsergas; decirles cuatro palabras, llamarles lo que proceda; pero sonaría muy duro aunque no fuera una ofensa, que nunca ofende quien dice una verdad bien cierta. Por eso ahora solo quiero, y mordiéndome la lengua, coger a estos políticos, todos los de esta opereta, y por todos los españoles que a pesar de todo aún quedan, mandarles de corazón, de una forma muy sincera y por decirlo muy suave, que vayan a hacer puñetas; que este país no se merece toda la mala broma esta.

Qué pena, pena, penita, qué pena, penita, pena, que por culpa de estos tipos, menores, niños de teta, que se aferran a su teto a costa de lo que sea, hemos hecho el ridículo toda España entera.

Suscríbete para seguir leyendo