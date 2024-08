Conocerte a ti mismo

Después os comentó algo que me dijo el otro día un peregrino, uno de los que pasan por la Pola camino a Santiago. Antes os cuento que desde nuestro albergue hasta la catedral de Santiago, hay más o menos catorce etapas si vas por el Camino Primitivo, el primero que se hizo, allá por el año 812, o un par de ellas más si vas por el Camino de la Costa, el que desde Oviedo, se dirige a Aviles y ya sigue cerca de la costa hasta entrar en Galicia por Vegadeo si lo haces por el camino histórico. Cualquiera de esos Caminos, el Primitivo o el de la Costa, son perfectamente válidos y ya es cuestión de gustos elegir uno u otro; y si puedes hacer los dos, pues mejor. No te vas a arrepentir.

El único Camino que no aconsejo ni aconsejaré nunca, por ser una ruta inventada por el político de turno, es esa que se ha publicado como oficial a su paso por Asturias, la que desde Villaviciosa se desvía hasta Gijón y desde ahí sigue para Avilés, obviando el paso por la cuna del Camino, Oviedo, y de resultas también por Valdediós o Sariego o Siero o Noreña, olvidando, entre otras cosas, que el origen de la Pola fue un albergue de peregrinos. En fin, en su currículum y conciencia lo lleven los funcionarios que se prestaron a ese despropósito total.

Pero bueno, ahora no quiero ir a eso, aunque no tendría inconveniente alguno en hacerlo. Quiero ir con lo que me comentó ese peregrino que antes os decía. Mirad, desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Siero, Sariego y Noreña hace ya quince años llevamos atendiendo a los peregrinos que pasan por nuestros pueblos camino a Compostela. Y a uno, cuando puede, pues le gusta charlar un poco con ellos, para compartir y aprender experiencias. Y hay una pregunta que a menudo me gusta hacerles: "¿Por qué estás haciendo el Camino?"

Como comprenderéis, las respuestas son bastante variadas, pero hay una que sí que se escucha bastante: "Lo hago para conocerme mejor a mí mismo". Y de eso quería hablaros brevemente. A ver, lo siento, pero tampoco puedo estar para nada de acuerdo con esa respuesta. El Camino de Santiago, por donde lo hagas, ya sea el Primitivo, el Francés, el de la Costa, el Portugués, el del Norte, el del Invierno o el Inglés, o cualquiera otro que quieras hacer, son todos ellos absolutamente maravillosos para ser caminados y disfrutados; y mientras los hagas vas a conocer a un montón de gente nueva, y de lugares y de momentos que están ahí, en el Camino, esperando por ti. Personalmente, os digo que aunque para cosa de nombres tengo mala memoria, cuando he pasado por un pueblo haciendo alguno de los Caminos, ese pueblo ya no se me olvida.

Pero hombre, para eso de conocerte a ti mismo, pues la verdad creo que no hace falta para nada que te eches a caminar tropecientos kilómetros, ni que te vayas muy lejos de tu casa, que no es cuestión de ponerte un calzado deportivo y colgarte una mochila hasta donde llegues. Si de verdad te hace falta eso, estás dado, compañero.

Creo más bien que si a estas alturas de tu vida, sean las que sean, lo que de verdad quieres es conocerte algo mejor, que ya tiene algo de gracia la cosa, sí, lo primero que tienes que hacer es precisamente eso, estar más contigo mismo, olvidándote, por ejemplo, de poner la radio nada más que te levantes o la televisión nada más que entres por casa, y de tantas otras cosas que a cada momento y segundo nos invaden desde fuera; y si eres capaz de mantenerte, que eso es algo realmente difícil, con la cabeza un ratín al margen de todos esos ruidos, ahí sí que te puedes encontrar, como ahora se dice, a ti mismo. Otra cosa es que te guste lo que veas, claro.

Y deja el Camino para caminarlo, conocerlo, compartirlo y disfrutarlo, que para eso está.

PD. Hace unos días tuve conocimiento de que un grupo de peregrinos cordobeses ha hecho el Camino Mozárabe llevando el pañuelo de nuestra asociación. Es decir, que se han cruzado España con los nombres de Siero, Noreña y Sariego bien a la vista. Está claro que el Camino hace y mantiene amigos. Claro que sí.