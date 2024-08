Nunca sabes

El folio en el que voy a escribir esto aún está en blanco. Está esperando que me decida a contar esa vivencia que quiero compartir hoy aquí. Pienso que es posible que me salga algo muy acaramelado; y hoy en día ya no se escribe así; ni tampoco se piensa. Y no me acabo de decidir. También es cierto que todos alguna vez, de una forma u otra, hemos tenido la necesidad de amar y de sentirnos amados; un sentimiento tan humano y necesario para la vida como el aire o como el agua; y en definitiva para saber también lo que es estar vivo de verdad.

Y al final sí, me decido y lo cuento, porque no deja de ser una historia casi cotidiana y tan sencilla como las cosas más sencillas; es ese volcarte en la persona que tienes cerca en el preciso momento de su vida en el que necesita de ti más que nunca; ese momento que es capaz de sacar de nosotros la fuerza de entregarnos hasta extremos que jamás hubiéramos pensado que pudiéramos hacerlo y que nos lleva a descender hasta las más intensas profundidades del alma, donde nada se puede ver con los ojos de la carne.

Otros artículos de Ricardo Junquera Es lo que hay Conocerte a ti mismo Es lo que hay Romance del fugado Es lo que hay Gracias

Fue hace unos días; una reunión grande de amigos y de amigos de esos amigos, comida incluida. De esas reuniones en las que entras solo con los de tu grupo y al final acabas conociendo a un montón de gente nueva. Y entre ese grupo de gente que no conocía al entrar, una señora muy dicharachera y extrovertida; quizá en exceso. Tanto, que los había que la evitaban, seguramente pensando que estaba algo bebida o parecido. Incluso lo comentaban entre ellos.

La cosa es que ya terminada la comida, cuando ya algunos se empezaron a levantar de su sitio aunque solo fuese para estirar un poco las piernas o los que fuman para poder salir a hacerlo, aquella buena señora se nos acerca y se sienta en una de las sillas de nuestra mesa que habían quedado vacías. Y comienzas a hablar un poco con ella, y alguien le pregunta qué por qué parece tan contenta. Ahí la hizo. La mirada de aquella mujer, hasta hace un momento tan llena de vida, se transforma en una mirada sin sueños, plomiza, sin horizonte, y nos cuenta algo de su vida , y de que tiene una hija con graves problemas de salud y mal diagnóstico, con muchas operaciones ya encima que le exigen estar a su lado gran parte de su tiempo, compartiendo mano a mano los momentos de esa tan dura travesía. Y nos sigue diciendo que es su hija la que le pide por favor que cuando tiene ese tiempo libre, que lo disfrute lo máximo que pueda, que intente olvidarse de todo y que sea lo más feliz posible. "Y por ella lo hago, - nos acabó diciendo- porque ella es feliz sabiendo que en estos momentos yo también intento estarlo. Poco más puede hacer ella por mí, y yo tampoco voy a perder la ocasión de hacerlo por ella." Y mientras nos estuvo contando aquello, la sonrisa de su cara se transformó en un hueco vacío en el que solo entraban sombras.

Y en ese momento, te das cuenta también que aunque muchas veces la vida nos desgaste y nos hiera hasta convertir nuestro interior en un amasijo de heridas, siempre nos queda un rincón en el que sentir el alivio que produce ese sentimiento auténtico de amar y de sentirte amado, ese sentimiento que de una forma u otra y muchas veces sin apenas darnos cuenta, la vida sabe regalarnos.

Una última cosa: el título de este artículo no es sino lo primero que pensé después de haber escuchado a aquella buena mujer. Y así quise dejarlo.

Suscríbete para seguir leyendo