Este artículo tiene truco. Sí. Lo tiene. Pero permitidme que no lo cuente hasta el final. Y si pensáis leerlo hacedlo, porfa, por su orden natural, es decir, dejando ese final para el final. Allá va:

"En esta sociedad del siglo XXI, donde el ritmo de vida está marcado por el tictac incesante de la tecnología, nos encontramos con la presencia cada vez más omnipresente de la inteligencia artificial, esa criatura digital que algunos ven como la cúspide de la evolución tecnológica y otros como el principio del fin. Pero a ver, la inteligencia artificial, con todo su glamour futurista, es como ese amigo que lo sabe todo, pero que realmente no entiende nada. Es lo que hay.

Hablamos de inteligencia artificial como si fuera una especie de mago capaz de tomar decisiones y resolver los problemas del mundo. Así es la cosa. Sin embargo, conviene recordar que, en realidad, no es más que un cúmulo de algoritmos y códigos diseñados por seres humanos. Sí, por esos mismos seres humanos imperfectos capaces de crear cosas perfectas…como los embotellamientos a la entrada de las ciudades, por ejemplo.

¿Y qué hace la inteligencia artificial? Bueno, depende de a quién le preguntes. Algunos te dirán que es el futuro que nos salvará de nuestros propios errores y nos llevará a un mundo donde los coches se conducen solos, los diagnósticos médicos son infalibles y los gatos robot hacen compañía a los ancianos en las residencias. Pero la realidad es que, por mucho que queramos, la inteligencia artificial aún tiene que recorrer un largo camino antes de dejar de ser una herramienta brillante, pero limitada.

Porque, a ver, no nos engañemos, la inteligencia artificial es como si a un grandísimo disco duro le das todos los datos del universo; te los devolverá ordenados, clasificados y en bonitos gráficos de colores. Pero, cuando le preguntas qué significa todo eso, la inteligencia artificial se queda en blanco. Ahí es donde nosotros, los seres humanos, seguimos siendo necesarios para darle sentido a las cosas, para interpretar, para decidir qué es lo importante y qué no. Y es que la inteligencia artificial no tiene intuición, ni empatía, ni sentido común. Ni tampoco tiene capacidad para aprender de sus propios errores, porque de los errores, y como primera asignatura de la vida, también se aprende. La inteligencia artificial, en cambio, no aprende de sus errores; solo se reinicia.

Así que, en este mundo donde la tecnología avanza a pasos de gigante, recordemos que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, sí, pero sigue siendo eso: solo una herramienta. Y mientras nosotros sigamos siendo humanos, seguiremos necesitando ese golpe de humanidad que ninguna máquina podrá copiar ni replicar. Porque al final, por mucha inteligencia artificial que tengamos, el mundo sigue necesitando algo más que números y estadísticas: necesita corazones que laten y sientan, manos que construyan y colaboren con otras manos cercanas, y mentes que sueñen y amen. Y eso, amigos, es lo que hay.

Bueno, hasta aquí el artículo. Y ahora el truco: esto no lo he escrito yo. Simplemente le pedí a un programa de inteligencia artificial que lo escribiera a la manera y con el estilo con los que yo suelo escribir estos artículos, y evidentemente sin pedirle para nada que lo hiciera en favor o en contra de la propia inteligencia artificial; solo que lo escribiera como yo lo haría. Y en menos de un minuto, la máquina o el programa ese, o lo que sea, dedujo de mis artículos publicados en este mismo periódico mi forma de pensar sobre la materia, y me redactó el texto tal cual yo lo habría hecho si hubiera estado inspirado a la hora de escribirlo. Esto, miradlo como queráis, mete miedo. Y sí, amigos, claro que es lo que hay.