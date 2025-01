Lo normal, a ciertos niveles culturales o educativos, es considerar que el conocimiento y la sabiduría pueden ser fuentes de felicidad. Si es objetivo de la vida la dicha, en esta aspiración los progenitores se preocupan de la formación de sus descendientes en la racionalidad, el espíritu crítico y la avidez por la cultura, esperando que lleguen a un nivel de sabiduría que les facilite la ventura. De todas formas hay cierta simbiosis entre felicidad y libertad, de manera que la verdad nos lleva a la libertad y ella puede ser la fuente de la felicidad. La libertad ha de llevarnos a rechazar lo que no somos y a valorar lo que somos y así consolidar nuestra autoestima. Por eso es fácil, ante los comportamientos, realizar juicios sobre el nivel de felicidad de determinadas personas o sobre lo que para ellas es la felicidad. Si se adopta una postura maximalista ostentando un cargo público y se ningunea la importancia de opositores aunque no tengan capacidad de decisión en los asuntos por ser minoría. Si resulta fácil que la persona pierda los papeles porque se le exijan explicaciones y se hacen acusaciones que no proceden, los niveles de felicidad son pobres y la autoestima no goza de buena salud. Así esa persona no podrá encontrar en si misma los recursos para satisfacerse y necesitará el aplauso de otros. Y esos otros en su ignorancia, por no saber que existen cosas mejores, aceptan como normales, y hasta buenas, las que conocen y en su ignorancia no dejan de ser felices.

Y no sé por qué escribí esto. ¡ Ah ya sé!... Es que vi y oí en redes un chorreo a una concejala que.. ¡Vamos! n