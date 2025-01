Bienvenidos a 2025

Bienvenidos los que tienen oídos para escucharnos y corazón para entendernos; los que ríen con nosotros y también lloran cuando las lágrimas apremian; los que no juzgan la herida antes de conocer la historia; los que saben que el alma también se cansa y merece reposo; los que miran a los ojos sin miedo a lo que puedan encontrar; los que caminan descalzos sobre los vidrios rotos del pasado sin quejarse.

Bienvenidos los que no huyen cuando la tormenta arrecia; los que se quedan cuando el mundo se va; los que saben escuchar las palabras que nunca decimos; los que no hacen burla de lo que creemos; los que ven belleza en las grietas de las almas rotas; los que no temen mancharse las manos para ayudar a levantarnos; los que entienden que amar es un verbo y no un adorno.

Bienvenidos los que saben que a veces la valentía es seguir respirando; los que no nos abandonan aunque el camino se vuelva polvo y espinas; los que respetan el dolor ajeno como si fuera propio; los que ven nuestras sombras y aún así nos abrazan; los que no temen a la oscuridad porque traen luz en el alma; los que no buscan héroes porque saben que no hay mayor grandeza que la de ser uno mismo; los que entienden que la perfección es una mentira y la humanidad un tesoro.

Bienvenidos los que no nos piden ser menos para que ellos se sientan más; los que construyen puentes en lugar de muros; los que no buscan salvarnos, sino acompañarnos en el viaje; los que nos enseñan que no puede haber triunfo si no hay humildad; los que no temen decir "te quiero" sin esperar respuesta; los que saben que el respeto es el verdadero lenguaje del amor.

Bienvenidos los que entienden que compartir el dolor lo hace más llevadero; los que no prometen quedarse, pero lo hacen; los que saben que las palabras tienen peso y las usan con cuidado; los que saben lo que siente mi corazón aunque no pueda expresarlo; y bienvenidos, sí, los que me respetan y me quieren como soy, tal como soy, y no como a ellos les gustaría que fuera.

Que para todos ellos este año 2025 que ahora empieza acabe siendo un viaje digno de ser contado, y si acaso la vida les pone a prueba, porque antes o después lo acaba haciendo, que tengan el coraje de resistir con la cabeza alta, el alma firme y la mirada limpia. Bienvenidos.