"El hombre que mató a Liberty Valance"

El 28 de julio, elecciones en Venezuela, en una homilía bien argumentada y de hondo contenido pastoral, en la iglesia de Colunga, el sacerdote celebrante pedía que las elecciones en Venezuela se desarrollaran con normalidad y que el pueblo pudiera ejercer su derecho a voto con tranquilidad. Desde entonces el partido gobernante que se proclamó ganador apenas cerraron los colegios electorales, no sólo no ha presentado las actas electorales que avalen su triunfo, a pesar de exigírselo toda la comunidad internacional, sino que ayer, con fuertes medidas de seguridad y a hora muy temprana, su presidente, Nicolás Maduro, se juramentó nuevamente presidente, sin el menor respeto y consideración a la Ley y al voto de sus ciudadanos, y no sin antes vivir episodios heroicos y casi trágicos como el protagonizado por María Corina Machado y sus seguidores, que el mismo día 9 fue secuestrada y sorpresivamente liberada, y todo ello sin que Edmundo González, el legítimo ganador de las elecciones, pudiera entrar en Venezuela y acceder al Palacio de Miraflores. Me da la impresión que ahora que algunos se han propuesto resucitar a Franco, con sus peticiones y rogativas casi diarias, la situación de Venezuela ya no tiene marcha atrás y que su virtual presidente ya debe buscar asilo o refugio, pues suele acontecer en la Historia que cuando el pueblo asume y hace suyo su protagonismo no hay máquina represora que le detenga, y ejemplos tenemos muchos y algunos recientes.

En momentos tan delicados como estos España no puede simplemente lavarse las manos y esperar que escampe, hay muchos vínculos de tipo histórico, lingüístico, cultural, social que no lo permiten; son muchas las razones y lazos sanguíneos y de amistad que obligan a esa ayuda… Se calcula que sólo en España hay más de cuatrocientos mil exiliados venezolanos y una nutrida representación de ellos se hizo visible en sus protestas pacíficas de Oviedo, Avilés, Gijón y a todo ello debemos recordar la nutrida colonia española residente en Venezuela y a sus descendientes. Creo que ya va siendo hora que España asuma el justo protagonismo que tiene en el mundo hispánico y motivos hay muchos… Hace unos días en una conferencia impartida por el coronel don Pedro Baños, experto en geopolítica, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, nos recordó una cosa que es muy evidente y que no se aprecia en su justa medida y es que seiscientos millones de hispanos unidos, de uno y otro continente, bien avenidos, tenemos mucho que decir, hacer y valer en este mundo tan competitivo y global que nos limita e incluso desprecia. Ya no vale el mero tacticismo, la hueca neutralidad. Alguien tiene que pedir, exigir explicaciones y si no convencen, actuar, y más cuando está en juego la mera existencia de un Estado de Derecho, el respeto a la Ley. España tiene muchos compromisos internacionales, pero Hispanoamérica debe ser una preocupación prioritaria, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma sangre del espíritu. Somos más de seiscientos millones de hispanos y España su baluarte. Nos dice el coronel Baños que “hay más vocación hispanista hoy en América que en España. Los traidores que siempre han existido en nuestro país son los primeros en difundir esa leyenda negra que nos persigue desde hace siglos, inventada por italianos, ingleses y holandeses, que como no nos podían vencer con la fuerza de las armas tuvieron que tratar de derrotarnos con la propaganda…”. Y por apartar un dato más y recurrente, el mismo Pablo Neruda decía: ”España nos lo quitó todo, pero nos lo dio todo, hasta el idioma”.

Antes de escribir estas letras vi una de las grandes películas de todas las épocas, en su modalidad de western, “El hombre que mató a Liberty Valance”, estrenada en Madrid el 5 de noviembre de 1962, dirigida por John Ford, en la que un buen argumento, una buena dirección y unos buenos actores hacen las delicias de todo aficionado y además motivan, estimulan y nos hacen ver que es posible un mundo mejor, más humano y para ello basta recordar la figura del senador Stoddar, soberbiamente interpretado por James Stewart, joven altruista e ilusionado abogado que quiere imponer la fuerza de la ley en la tierra de la ambición y aventura; del instinto, de la violencia y de la muerte, en pleno Oeste americano, cuando los ferrocarriles empiezan a cambiar la faz del orbe… ¡Qué se nos recuerde la importancia de la Ley en tiempos como los que vivimos es muy oportuno! Protagonista de la película, el recordado John Wayne. Tengo un amigo en Lugones que por su altura y su manera de andar siempre me recuerda al célebre actor. Con decir esto lo digo todo. ¡No se la pierdan! ¡Es de colección!

Si empecé este artículo recordando una homilía del verano –soy de los que suelo ir a misa los domingos- quiero evocar otra homilía también de este verano, y fue en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Salinas, sacerdote celebrante don Rafael Santos, antiguo párroco, persona de edad avanzada, más de noventa, que supo enlazar muy bien el texto sagrado del día con la vida diaria, actual, mantener atentos y expectantes a toda la feligresía, y enviar su mensaje, su enseñanza del día. ¡Se nota cuando las homilías están preparadas y vividas! Con razón me dice un amigo y nos dice la Sagrada Escritura que el mandamiento más importante de la Ley de Dios es escuchar. Algo que hoy no se practica mucho, quizás debido a la contaminación acústica que padecemos.

Hace unos días, concretamente el pasado 2 de enero de 2025 fallecía en Avilés don Rafael. ¡Qué Dios le tenga en la gloria y que estas palabras mías puedan servir de agradecimiento a tanta generosidad y entrega! A mí me basto esa homilía. Me sorprendió. ¡Muchas gracias!

P.D “…Gracias, Señor/ por la luz y las sombras / que son la cara oculta de la luz, / por la noche y el sueño / que me impide temer la última noche, / por el borroso barro y por tu aliento…” (Javier Almuzara)