Tenemos derecho a techo

No hay periódico y día que no salga a relucir el problema de la vivienda. No hay líder político que no exponga su solución. No es un tema nuevo. Es de siempre. Ya nuestros padres, aquellos que pasaron su juventud guerreando, penando y callando, nos decían que las prioridades de su vida, por orden de preferencia, eran: vivienda, comida y ropa, y si sobraba algo, para los estudios de sus hijos o de aquel que más despuntaba. En verano, algún que otro día a la playa de Gijón en el tren de cercanías, y algunos más pudientes a secar a León. ¿Cuáles son nuestras prioridades hoy? ... Uno se emancipaba cuando se casaba y no siempre – era frecuente vivir los primeros años en casa de padres o suegros- y sólo después de muchos esfuerzos, penurias y limitaciones, algunos, los más afortunados, llegaban a dar su entrada para su piso o casa. Era la ilusión e inversión de su vida. Para todo ello era necesario que la salud no fallase – en época de la posguerra dura la alimentación era deficiente, escasa y repetitiva, y fruta de temporada ni olerla- y que las horas extra no faltasen, pues eran ingresos necesarios para llegar a final de mes y hacer frente al crédito. Era frecuente que dos familias compartieran piso con derecho a cocina.

Hoy, cincuenta años después, la situación no ha ido a mejor, y la compra o alquiler de vivienda es una necesidad, una angustia para nuestros jóvenes, y esto lo utilizan los oportunistas políticos que blasonan su solidaridad verbal, su quedar bien, pero concreciones pocas y hechos menos, y eso que oportunidades y tiempo hubo. ¿Desde la burbuja o crisis del ladrillo, años 2007/2008, qué se hace hecho para solucionar este problema? Lo de siempre, mirar para otro lado, dejar que el problema crezca, vaya a más, hasta que la situación sea imposible, límite. Recordemos que la vivienda y la falta de sensibilidad política primero del PSOE (creador de los desahucios express) y el excesivo legalismo posterior del PP, permitieron que fuerzas antisistema se hicieran un hueco en el Parlamento de la Nación y formen hoy parte de la nueva casta política. Hasta en el vestir se les nota, pero resolver no resuelven y ahora, al verse descubiertos dicen que la solución es la vivienda de promoción pública cuando lo que desea la mayoría es comprar su piso o hacer su casa donde le apetezca, siempre que le dejen dinero en el bolsillo y no le frían a impuestos a él y a sus descendientes.

A esta situación preocupante se le suma otra mayor y verdadero origen del problema y es que nuestros jóvenes tienen que practicar el turismo laboral, eufemismo que engloba a falsos becarios, contratos temporales de poca duración, minisueldos, despidos, cierres, deslocalizaciones de empresas y sindicatos más preocupados de sus nóminas que de la solución de los conflictos… Hoy nuestros jóvenes – excepto los empleados de la Administración- vagan de empresa en empresa y solo algunos, cuando rondan la treintena o más empiezan a ver cierta estabilidad. Si pasan de cuarenta sin lograrlo, se les complica la situación, se marginan o les marginan, les excluyen. A todo ello añadamos el quebranto laboral, social y económico del Covid y sus secuelas.

Se pueden y se deben arbitrar las medidas que sean necesarias para inyectar esperanza, optimismo a quienes nos pagan la pensión, pero la más importante es que nuestros jóvenes y menos jóvenes tengan derecho a un empleo digno que les permita mantener y sacar adelante una familia y para ello la Administración debe crear las condiciones idóneas para que la máquina económica del Estado sea eficaz y eficiente, al servicio de todos, no de unos pocos, moderando los impuestos, favoreciendo la contratación, evitando las subidas caprichosas de cotizaciones , los impuestos que encubren gastos innecesarios, improductivos que lastran a otros sectores, y por supuesto tenemos que llevar a cabo aquellas inversiones que son necesarias para garantizan el futuro y progreso de la Nación.

Los españoles tenemos derecho a nacer, a vivir con dignidad, a tener vivienda, a pensar, a elegir, a tener oportunidades, a progresar y llevar a efecto lo que uno se propone, pero también tenemos derecho a exigir que se penalice todo gasto fraudulento que dañe el sistema…Ejemplos hay muchos, casi a diario, basta seguir las noticias de los Tribunales. Así es inadmisible que la deuda de RTVE en el año 2024 se acerque a los 60 millones de euros que en pesetas, como mejor nos entendemos los mayores, hacen un total de casi 10.000 millones de pesetas y aquí no pasa nada, o que ahora que tanto preocupa la vivienda dejemos que el poblado vacacional de Perlora se encuentre en la situación ruina y abandono en que está y sin vía de solución, en plena milla de oro del turismo asturiano.

Todos los españoles tenemos derecho a vivienda, a un empleo digno y a que no se nos mienta y se juegue con nuestras ilusiones, necesidades o carencias… ¿Se preocupan de esto los políticos?

PD. Nuestros jóvenes han tenido una niñez y juventud más cómoda, más fácil, con menos problemas, pero una vez llegados a la vida laboral empiezan las dificultades, las frustraciones, los engaños, abusos…Dicho esto no está de más asumir cuanto antes que el gratis no existe y que lo que se consigue en la vida es con mucho esfuerzo, renuncias y algo de suerte.

Nosotros, los mayores, hemos tenido muchas carencias y limitaciones en la infancia y juventud, pero hemos tenido un trabajo más estable, más uniforme; no se practicaba el turismo laboral con la intensidad que ahora se hace.