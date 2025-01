Poco antes de Navidad fui a visitar a un amigo que estaba ingresado en el HUCA. Una de esas enfermedades que surgen de un día para otro y que te hacen cambiar la perspectiva sobre muchas cosas. Le llevé un libro de los de López Otín, "La vida en cuatro letras"; sabía que iba a gustarle.

La semana pasada volví a visitarle, ya en casa y afortunadamente en fase de recuperación. Y nada más saludarnos, me remitió a una historia que se cuenta en el libro y que no se por qué presentía que iba a recordarme: la de Abderramán III, califa de Córdoba, sultán de un imperio cuya gloria hacía palidecer a la de los césares romanos. Un hombre que lo tuvo todo: ejércitos invencibles, palacios donde el lujo era una religión y mujeres cuya belleza era cantada por los poetas de la corte. Y, sin embargo, cuando el invierno de los años le apagó la primavera, cuando llegó el momento de hacer cuentas con la vida, confesó algo que resuena como un eco helado: "He contado con meticulosa exactitud los días en que he sido verdaderamente feliz en esta vida, y solo suman catorce".

Pues sí, catorce días. No semanas, no meses. Días. Catorce. "Mira, esto de Abderramán III no es una anécdota, es una advertencia –me dijo mi amigo–, disfruta ahora. No esperes a que la vida te empuje contra las cuerdas como a mí para darte cuenta de lo que realmente importa. Ahora que puedes, mira alrededor. Seguro que hay algo, aunque sea pequeño, que te haga feliz hoy. Agárrate a ello; no esperes a mañana; no vivas como si fueras eterno".

Sé que alguna vez he hablado aquí de lo mismo; y también sé que nada mas escribirlo se me olvida; que es un concepto sencillo que todos conocemos pero que después no sabemos llevar a la práctica. Somos así, qué le vamos a hacer.

Voy a contaros otra pequeña historia que leí hace poco: antes de una batalla, el general de uno de los dos ejércitos, bastante inferior en número a su rival, que quería invadir su tierra, sabía que solo había una forma de intentar vencer al enemigo: convencer a sus hombres de que podían hacerlo. Y la noche antes los reunió, cogió una moneda, se la enseñó a sus soldados, y les dijo: "Mirad, vamos a confiar en el destino; voy a lanzar esta moneda al aire; si sale cara la victoria será nuestra; si sale cruz retrocederemos". Y la lanzó, y salió cara. Y al día siguiente pues sí, ganaron esa batalla que tan perdida parecía de antemano. Al regreso del combate, ya en la tienda del general, uno de sus ayudantes se le acercó y le dijo: "Es cierto, no se puede cambiar el destino". Y entonces el general buscó la moneda y se la enseñó a su ayudante: solo era una moneda falsa que tenía cara por los dos lados.

Y juntando una historia con la otra, pues uno cae en la cuenta de que la mayoría de nosotros tenemos nuestras manos llenas de monedas con caras por los dos lados, que así es esto; y que también tenemos la suerte de poder tener aún por delante algo más de catorce días de vida. Otra cosa es que sepamos aprovecharlos. Eso ya es cosa nuestra. Sí, es lo que hay. n