Las incertidumbres humanas

Mis fuentes de información supongo que son solventes, no suelen desdecirse de lo que publican, aunque siempre me encuentro y nos encontramos con sorpresas, que dan a uno la impresión que la información más sensible se hace llegar a los lectores a cuentagotas, según el momento y siempre que los intereses del Poder, llámese político o económico, que forman y conforman los Consejos de Administración de los grandes medios de comunicación, lo aconsejen… ¡Cuántas dudas y cuántos silencios que han existido y existen a lo largo de la Historia! . Ahora cuando se cumplen casi sesenta y dos años del asesinato de John Kennedy en Dallas, en el mediodía de un 22 de noviembre 1963, por orden del nuevo presidente americano Donald Trump, se van a desvelar sus últimos documentos secretos .

Esta semana ha estado marcada por los “fastos” de la ceremonia de la entronización de Donald Trump como presidente, sus primeras declaraciones, decisiones y reacciones y los medios de comunicación y las redes sociales lo han reflejado de manera legendaria, heroica, mítica y hablan de un nuevo orden mundial, de una nueva época, de un cambio de ciclo, y ha quedado en segundo lugar su faceta menos positiva, menos agradable. Sus crónicas nos querían hacer ver que en el país más poderoso del mundo -hace ya muchos años el presidente francés De Gaulle , sabedor de la influencia que tenía EEUU en la vida francesa, quería que los franceses pudieran votar en las elecciones americanas- la llegada de un nuevo presidente, un solo hombre, mayor de edad , empresario de éxito ,descendiente de alemanes, va a cambiar la realidad que nos envuelve, y a mí esto me parece fruto de cierta emoción, euforia y mucha exageración. Dejemos que el tiempo hable y recordemos al poeta cuando dice que “una coma o un gesto son capaces de transformar el mundo”, así como encontrar en la mirada de una mujer el amor de tu vida. Hablar de Trump desde España y sin conocer la vida americana quizás sea un atrevimiento y más cuando su victoria ha sido incuestionable. Tiene el apoyo de la mayoría de los americanos. ¿Por qué? ¿Motivos? ¿Causas? ¿Hechos? ... Esperemos que hayan acertado y que la incertidumbre que ahora nos domina, se trueque en certidumbre, confianza y seguridad, pero a esta hora que escribo ya han llegado a Guatemala los primeros emigrantes deportados y a mí me parece inhumano. ¡Cuántas ilusiones, cuánta esperanzas, cuánto dolor…!

Mientras el Viejo Continente, Europa, ve la situación con inquietud, con alerta. Tenemos una guerra en Europa desde hace casi tres años y las cosas pueden complicarse más. Los aranceles inquietan y es que con las cosas del comer no se juega, y más desde que hemos optado por ser vientre antes que cabeza y corazón. La cruda realidad se impone. Después de la protesta y expansión del mayo francés del 68 , toca armarse, preparase, priorizar y dejar en el armario muchos imposibles, muchas utopías, muchos desengaños, y es que si no se siembran las patatas no se comen. Los veintisiete no acaban de ponerse de acuerdo. Desconfían unos de otros, ocultan sus orígenes y prescinden de sus raíces, como de la aportación cristina que ni su Constitución reconoce. La Unión Europea como tal no goza de la confianza de sus súbditos. Recordemos su dejación de funciones en plena explosión independentista en Cataluña. La mejor síntesis de esto que digo se sintetiza en las palabras de Ana Botín en Davos : “Europa corre el peligro de convertirse en un Museo”.

En España vamos de susto en susto, de Pallete , de Arcelor y Mittal, del enrevesado y torticero decreto Omnibus, de la “tecnocasta”, y de usar la moral , mi moral, para defenestrar o atacar al discrepante, mientras el Parlamento hace una función meramente decorativa y la soberanía popular, secuestrada, padece la vesania de la casta política, que no acaba de aprender, de hacer suya que en política no todo vale, que debe haber un mínimo de dignidad, de rigor, de honradez, de cumplimiento de los programas electorales. Hace tiempo que ya mis noticias no hablan de corrupción, de porcentajes, ni de juicios, que bastantes portadas y titulares se llevan al año, y que este “infierno social” que se ejercita tiene nombres y apellidos. ¡Por favor, un poco de agua!

En Asturias diría que no basta con subir impuestos,- amenazan con más y esto me recuerda la teoría de un alcalde que subía el agua según el desfase que hubiera entre gastos e ingresos, sin plantearse inversiones que evitaran las averías- , si después el uso que se hace de ellos no es eficiente y más cuando tenemos el 63% de nuestro presupuesto comprometido ya. Se necesita gestión, rigor, por ejemplo el Principado gastó el año pasado 338.421 euros en vigilar el viejo HUCA… ¿Muchos de los problemas que surgen últimamente en Asturias no será por falta de dinero ?. El tema del hospital de Cabueñes es grave. Sorprende. Como noticia positiva la prensa nos informa que una Brigada de Bomberos ha logrado salvar un gato atrapado en un árbol del parque de los Pericones, en Gijón. … Dicho lo dicho, por favor, ¡que no nos compliquen la vida!

Por último, a través de estas letras quiero hacerme eco y sumarme al homenaje que la Real Cofradía de Amigos de los Quesos del Principado de Asturias hizo a don Francisco Rodríguez García, fundador de la empresa Reny Picot, y uno de los empresarios más señeros que tenemos en Asturias. ¡Enhorabuena, que bien merecido lo tienes!

P.D. Como frase de la semana: “Los quesos son la eternidad de la leche”