La esperanza en pleno invierno

En pleno invierno, cuando se ciernen sobre nosotros borrascas, temporales e intermitentes anticiclones, a principios de febrero, cuando se dice que sale el sol por cualquier reguero, nuevamente la poesía se hace eco y es que ayer, a eso del mediodía, ante la presencia del enorme caudal de agua que brotaba de la fuente, otrora silenciosa, de la Facienda (Traspando), me vienen a la cabeza las palabras salvíficas de Antonio Machado cuando dice que “A un olmo seco, en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas le han salido…”, válidas para multitud de situaciones y más cuando se suman años. Y es que la fuente con su letrero de no “apta para el consumo sanitario” llevaba meses silenciosa, seca, sin vida, y nuevamente ahora, en pleno invierno, cuando más llueve, algo por cierto muy lógico, ha vuelto a sonar, a brotar, a dar vida y con fuerza. Se abre una esperanza dentro de las mutaciones climáticas a que se nos tiene acostumbrados últimamente y es que el manantial aún existe, no se ha perdido. Habrá que hacer pesquisas, cuidarlo - proteger las reservas hídricas es futuro- y más cuando se trata de un agua de una calidad excelente, el mejor trago energético que esperaba el campesino en las duras jornadas de hierba y siempre a la temperatura y frescor deseables.

Son estos recuerdos los que provocan estas letras en una realidad tan desesperante como la que vivimos, en la que observamos que principios, normas y costumbres de siempre puestas en entredicho en busca del éxito rápido, de la mera subsistencia política y en contra del principio de igualdad que refrenda nuestra Constitución y de la menor base ética, elemento imprescindible de una buena convivencia. Ya hay quien dice que las pensiones deben tener distinta retribución según el coste de vida de cada región e incluso hace unos días hemos asistido atónitos a una manifestación sindical contra la oposición y lo que veredes, Sancho, con un Parlamento que ha secuestrado espuriamente la soberanía popular en favor de intereses particulares inconfesables…

Hace unos días me ha sorprendido este titular de prensa que puede ser un buen aviso para navegantes (recordemos que las noticias sorprendentes y que afectan a las cosas de comer golpean en el momento más inesperado) y que transcribo: ”Trabajar gratis un día al año: la polémica propuesta para reducir el déficit en Francia”. Nosotros, España, también tenemos mucha deuda, muchos créditos pendientes de pago. Hay que pagarlos. No se condonan. ¿Cómo? ¿Quiénes? ...

Ante una realidad así en la que todo invita al desánimo, a la dejación de funciones, el ser humano como el olmo debe reverdecer, cargarse de ilusión y no cejar en su empeño de lograr un mundo más humano, más fraterno, mejor, y a eso nos debemos dedicar. El ser humano es y debe ser el principal protagonista de la realidad. Las armas para lograrlo las de siempre: la búsqueda de la verdad con una información contrastada y el uso de la inteligencia. Nadie está exento de vivir responsablemente. No se conforme. Así esta semana el vecindario de Lugones ha recibido con gran contento que el Ayuntamiento de Siero vaya a iniciar la tercera Fase de las obras de la Avenida José Tartiere de Lugones, por un importe de 450.00 euros y esto da pie a que alguno se pregunte también por la tercera fase del Parque de la Manzana Central o de la Paz, aún sin terminar. Y en esta misma línea me alegra que se haya empezado el centenario de las Fiestas de la Virgen del Buen Suceso o Virgen del Carbayu (Lugones) y que se iniciase con la presentación ante su altar de la niña de cinco meses Alma Muñoz . ¡Enhorabuena! ¡Mejor no ha podido empezar!

La travesía de esta semana que empezó hablando de fuente, agua, vida y poesía, me lleva a recordar a uno de los grandes del columnismo literario como era el malagueño Manuel Alcántara, que siempre mezclaba en sus artículos multitud de lecturas, experiencias, poesía, prosa e ingenio, que en uno de sus poemas titulado “Biografía” nos dice:

“ …Ser hombre es ir nadando hacia el olvido

haciéndose una patria en la esperanza…”

P.D Por favor, pongan un poco de poesía a la vida.