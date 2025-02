En el mundo animal es frecuente que un individuo tome un aspecto que intimide a sus adversarios, desde simular un tamaño mayor erizando su pelaje hasta tomar apariencia de otro animal más peligroso para el rival. El mecanismo que se adopta en el mundo de la comunicación política es el uso de un vocabulario que dé impresión de estar en una dimensión superior. Hoy, para dar idea de lo avanzado que se está hay que espetar las palabras "resiliencia" y "sostenibilidad" en alguna esquina o mostrar la familiaridad y lo que uno conoce del mundo de la IA (inteligencia artificial). Luego, cuando se profundiza, salvo honrosas excepciones, se descubre que "na de na". Los contenidos están huecos y esa artificiosidad es solo para dejar boquiabiertos a los demás.

A mí me gusta lo natural, la inteligencia natural, aunque a veces se acerque al deterioro cognitivo, que también sorprende. Una anécdota verídica de una persona, pariente mía, que tenía entre sus hábitos el de jugar a juegos de azar y uno de ellos era la bonoloto. Siempre jugaba a la misma combinación. Los años ya estaban haciendo mella en sus capacidades y tenía olvidos. Un día su mujer llamó a los familiares para decirles que acababa de oír la combinación de la bonoloto y que era a la que apostaba su marido, que ella tenía memorizada, y que tenía seis aciertos, que iba por el boleto para comprobar que estaba allí. Un plenazo. Él depositaba los boletos de sus apuestas en una cajita y cuando su mujer fue a por el boleto quedó sorprendida.

Volvió a llamar a los parientes para decirles que no, que no tenía un boleto ganador, que tenía dos. Mi pariente, con sus olvidos, no recordaba que ya había hecho la apuesta y la hizo otra vez. Hubo seis boletos acertantes en aquella ocasión y dos eran suyos, lo que supuso cien mil euros. Nos reímos. Francamente, la inteligencia natural no deja de sorprendernos. Me gusta lo natural y la naturalidad.

