Tineo tiene futuro, Asturias también

El título de este artículo intenta dar respuesta a las vivencias que un grupo de exalcaldes, miembros de la AEX (Asociación de Exalcaldes de Asturias) hemos tenido el pasado jueves, 13 de febrero, víspera de San Valentín – acontecimiento muy presente entre todos hasta el punto que ayer se acabaron las milhojas de la Confitería El Fontán , ya que como dice uno de mis compañeros, un buen detalle , aunque sea simple, en papel regalo, afianza un amor- en el concejo de Tineo, entre el polígono de la Curuscada y la capital del concejo. Digo que intento dar respuesta, pues fueron tantas las vivencias y tan variadas, que me va a ser imposible condensarlas en estas letras y además son las mías, es mi impresión, que espero que coincidan en mucho con las del resto de mis compañeros. No obstante la programación prevista garantizaba el éxito de la visita, y eso que a última hora no pudieron asistir ni Kiko González, exalcalde de Cudillero, Presidente de la AEX, convaleciente de una reciente intervención quirúrgica, ni José Manuel Cuervo, exalcalde de Cangas, por imprevistas dolencias. Les deseo la más pronta recuperación.

Punto de encuentro en el Polígono de la Curiscada. Desde allí, un pequeño autobús de la empresa Garrido nos condujo a las puertas del Ayuntamiento en la que nos esperaba expectante y contenta su alcaldesa , doña Monserrat Fernández Álvarez , que después de los saludos de rigor, nos condujo al Salón de Plenos para darnos la Bienvenida y desearnos feliz estancia en el concejo. Acto seguido regresamos nuevamente al Polígono de la Curiscada, protagonista principal de la primera parte de nuestra visita y en el que íbamos de sorpresa en sorpresa, de asombro en asombro, pues uno no daba crédito a lo que veía y oía. Este incipiente polígono ya da empleo a más de quinientas personas, a pesar de las carencias que aún tiene de luz, de comunicaciones, de acceso al mismo, y en él lucen como emblema entre otros más, dos empresas, pertenecientes al mismo grupo empresarial, Cafento, y me refiero a la misma sede central de Cafento, con sus modernas instalaciones que cumple todos los parámetros de sostenibilidad y cuidado, y a la Mantequera de Tineo, que con su pedagógico museo y proceso artesanal de elaboración y lavado de la manteca hizo las delicias de los presentes. En la sede de Cafento, nuestro secretario Don Jesús Muñiz nos presentó a la CEO o responsable del Grupo, doña Paula Rodríguez, con importantes premios en su trayectoria de mujer empresaria, que después de saludarnos uno a uno, agradeció nuestra visita, nos habló de sus estrategias empresariales en las que tiene un elemento fundamental la persona, el equipo, el colectivo y su integración, de cómo aunar tradición e innovación, de su labor de apoyo a las personas de síndrome Down y su colaboración en los campeonatos barista Down , finalmente, antes que empezáramos a visitar las instalaciones , nos puso un corto vídeo, muy bien elaborado, que habla de manera sencilla y clara de los orígenes de la empresa allá por los años 30 del siglo XX, con una Tienda de Coloniales y de la expansión de la misma, y todo ello reflejado en cifras difíciles de olvidar, como esos 500 millones de cafés al año y en zonas tan diversas como Andalucía, Francia, Eslovaquia y República Checa, Irlanda en la actualidad…El cúmulo de conocimientos que nos fueron aportando desborda las pretensiones de este plumilla, que me quedé con las variedades de café tipo que más abunda: arábica, robusta y que el café que más se vende en España es el procedente de Colombia y Brasil, y que no a todas las autonomías les gusta el mismo: unos prefieren el brasileño y otras el colombiano; que es de muy buena calidad el de Jamaica e incluso África y Asia, tienen sus variedades… Y como gran novedad, la “kombucha”, bebida asiática de hace 2.000 años, que significa “Mucha vida por dentro” , tipo de “elixir de la vida”, a base de té, bacterias, levaduras, que tiene cinco variedades, pero que yo empezaré por el de limón y menta, ya que estamos víspera de San Valentín y siempre se ha dicho que hay cierta relación entre el amor y la menta. Alguno pregunta si combina bien con la ginebra…risas y un tímido supongo que sí…Instalaciones en perfecto orden, limpieza y mantenimiento; modernas, a la última, y con cifras que lo dicen todo: …20 millones de infusiones, 15.000 kgr de café de tostado diario y todo tiene un origen: Tineo, (1930) y expansión de la misma…La Curiscada…La guía y el personal con el que hemos cambiado impresiones ,excelentes. Esta primera parte de la visita, muy intensa y sorprendente, duró hasta la hora del aperitivo-tertulia y posterior comida en el Hotel Palacio de Merás, en el que el Salón de Actos, a las 17.00 de la tarde, tendría lugar el homenaje al primer exalcalde de la Transición en Tineo Don Valentín Fernández Díaz y la ponencia de ”DIALOGOS SOBRE “EL PRESENTE Y FUTURO DE TINEO”, en la que intervendrán como ponentes exalcaldes de Tineo como Francisco Rodríguez Blanco, Don Roberto Fernández Díaz, Don Sergio Hidalgo Alonso, Alcalde de Salas, Don Marcelino Marcos Líndez, actual Consejero de Medio Rural y Política Agraria y exalcalde de Tineo, y la actual Alcaldesa de Tineo Doña Monserrat Fernández Álvarez y como moderador Don Jesús Landeira Álvarez-Cascos, exalcalde de Valdés.

El tiempo se nos iba de las manos y aún nos quedaba visitar “Mantequería de Tineo “, y nuevamente la sorpresa, el asombro, los orígenes del producto, 1920, y las evoluciones actuales y todo como base la manteca, la leche y como muestra de lo que digo las antiguas lecheras convertidas en lámparas en la tienda del recinto. Visita muy didáctica y nuevamente se comprueba que el elemento humano es algo diferencial, de ahí la importancia del maestro quesero y como tratar la manteca y su posterior lavado que le da ese tono diferencial que la hace única. Nos dividimos en dos grupos, uno visita el planetario, que de manera gráfica muestra el proceso de elaboración de la manteca y otro, a la espera, sigue la labor que desarrolla el maestro quesero en su proceso de lavado de la manteca…Nos hablan de las diferentes mantecas y del éxito de las mismas, de ahí que en algunas zonas andaluzas cuando piden una tostada ya no dicen manteca, sino con “Lorenzana”. Prueba de la fidelización del cliente. ¿Qué más se puede decir?¡A seguir en esa línea! Al final -recuerdo que en todos estaba presente la víspera de San Valentín y los pequeños detalles- se acabaron las existencias de latas de manteca Imperial, Lorenzana(con sal y sin sal) y hubo que reponer .

Ya nuevamente en Tineo, capital, nos esperaba la visita del Hotel Palacio de Meras- siempre digo que nunca he dormido tan pegado a un Ayuntamiento- y allí, su dueño, el empresario Benjamín el de Alvemaco, nos enseñó su pequeño y exquisito museo de selectas antigüedades, donde libros, relojes de pared y de bolsillo, máquinas de escribir, partituras de zarzuela, gramófonos, vinilos, revistas de Blanco y Negro encuadernadas con reseña de “La Praviana”, del dramaturgo lenense Vital Aza, fueron la delicia de todos, pero nuevamente el tiempo jugaba en contra. Hay que sentarse a comer, productos típicos de la zona y la segunda parte de la jornada no podía hacerse esperar. La ponencia sobre el presente y futuro de Tineo empezaba a las 17.00 horas y hay que ser puntuales.

La comida en ese comedor porticado tipo claustro, noble y digno, colmó la satisfacción de todos, pues unos entrantes de rizada manteca con pequeños trozos de pan tostado, buen pote, un buen botiello, un buen postre de papas con leche y un vino que lleva el nombre de “Palacio de Meras”, fueron del agrado de todos, y todo ello aderezado con las anécdotas de Jesús Landeira en los campamentos saharauis con tuareg grifado y la Cruz de la Victoria…o las ventajas del Camino de Santiago y peregrinos que pasan ya en todas las épocas del año, no sólo en primavera y verano, que dan una cifra de más 30.00 peregrinos al año. Empezamos la comida copa en mano brindando por Tineo, por Asturias, por todos y por la pronta recuperación de los ausentes. Después del café, sin chupito, al Salón de Actos que ya estaba lleno y expectante. Fue un auténtico Diálogo, sin limitación de tiempo, bien moderado, con algún que otro inciso aclaratorio y con pocas discrepancias, y es que los problemas y dificultades que tiene Tineo son conocidos y muy parecidos a otros concejos del Occidente asturiano e incluso diría de todo Asturias. Antes de empezar la ponencia, el vicepresidente de la AEX , Don Juan Carlos Guerrero, tuvo unas palabras de agradecimiento y elogio para Don Valentín Fernández Díaz, primer alcalde democrático de la Transición de Tineo , a quien entregó una reproducción de la fachada del Ayuntamiento más pequeño de Asturias, el de Yermes y Tameza, emblema de la AEX ,quien en su turno , con buena y entusiasta voz, con esa fuerza ilusionante de la Transición, recordó las enormes dificultades y carencias de entonces, pues los “caminos estaban a medio rozar y no se podía caminar en zapatillas” y nos habla de la importancia del día a día, del “partido a partido” de Simeone.

La Ponencia tuvo un aporte importante de documentación para hacer pensar. Don Francisco Rodríguez Blanco puso la pelota en juego con su aporte de datos demográficos a la baja, pérdida de población, en todo Occidente, de bajadas del 49% en Ibias, 47% en Degaña, y con pérdidas de 20.600 vecinos desde 2001 entre varios concejos del Occidente, creo que eran siete…; de la falta del relevo generacional, de la huida de las mujeres del campo, de los problemas burocráticos y de cómo las leyes que se aprueban sin voluntad de ejecución y sin consignación presupuestaria. Don Roberto Fernández Diaz habló de la importancia del polígono y de las empresas en él radicadas, de las dificultades de la comunicación, de los problemas burocráticos, de la falta de mano de obra, de las posibilidades del sector maderero , de la utilización eficiente de los bosques vecinales, municipales y de la necesidad de una buena tramitación y publicidad de las ayudas existentes .Por su parte Don Sergio Hidalgo Alonso, alcalde de Salas, pide ayuda para el sector ganadero y dice que hay que evitar que la gente se vaya y para ello debe haber empleo, actividad económica, buenas comunicaciones y reitera con otros intervinientes, que la burocracia es infumable y recuerda que el presupuesto que tiene la Comarca del Valle Ese-Entrecabos es de 8.500.000 euros para el periodo 2025-29…Concluye su intervención glosando la figura del empresario romántico y cita a Benjamín del de Alvemaco. Don Marcelino Marcos Líndez, Consejero del Medio Rural y exalcalde de Tineo , insiste en el despoblamiento , en la falta de mano de obra, en el mantenimiento de servicios básicos, del sobrecoste de 40 millones de euros ‘argayu” de la Autovía…de la ley de Procedimiento Administrativo y de la Ley de Contratos Públicos y sus carencias, y de la necesidad que todos los sectores productivos tengan rentabilidad económica…Por último ,la Alcaldesa nos dijo que Tineo tiene futuro, que podemos fijar población, siempre que haya empresas, siempre que haya empresarios que apuesten por Tineo y que este concejo es tierra de emprendedores. Aquí abundan los empresarios románticos, véase el caso de Cafento, Alvemaco, y habló de la importancia del sector ganadero, de la apicultura , de la madera y de aprovechar todas las oportunidades de negocio que surjan, véase el Camino de Santiago, y abogó por la unión de todo el Medio Rural en la defensa de sus interés.

Acaba la exposición de los ponentes, se abrió un turno de preguntas por parte de los presentes, en los que el tema principal es cómo fijar población, la necesidad de facilitar la movilidad de los vecinos, de las comunicaciones, de un tratamiento fiscal diferenciado, de cómo bajar impuestos , de la necesaria oferta cultural…y de la importancia del sector agroalimentario en Tineo…Podría decir más cosas, pero vais a permitirme que hago dos aportaciones personales. Hace ya muchos años un empresario amigo me dijo: “José Antonio, que corra el papel”. Menos burocracia. Dinamismo,eficacia y rigor deben ser compatibles, con normas ajustadas a la realidad, al momento. Ya va siendo hora de reconocer el aporte social que hace todo empresario que merezca el nombre de empresario. Siempre he defendido que a los concejos vengan inversiones sean de donde sean, pero creo que debemos tener un cuidado especial con los empresarios de la zona, con las empresas familiares, que son las que más se arraigan , las que menos se deslocalizan y a los hechos me remito. Hoy aquí se ha hablado de empresarios románticos, se han dado nombres, hay muchos, hay que estimularlos, animarlos y reconocérselo. Tenemos necesidad de ellos, no de rentistas vividores. Ha llegado el momento de optar entre generar riqueza o repartir pobreza. La decisión es personal. La respuesta la sabemos todos.

Hoy me llevo de Tineo una imagen positiva, que he intentado reflejar en estas letras. El polígono de la Curiscada es todo una muestra. Pongámoslo en valor. Equipémosle bien. Las buenas comunicaciones ayudan a fijar población – tramo Salas la Espina ya- y por favor que no se nos olvide la importancia que tiene para toda Asturias la pronta ejecución del Corredor del Arco Atlántico. Por la Variante de Pajares ya han pasado este año más de un millón de personas, a pesar de todos los pesares conocidos. La cifra lo dice todo.

Hace unos días he recibido una gran alegría. Un amigo me ha hizo llegar desde Sao Paulo(Brasil) la noticia de que en un prestigioso restaurante de la ciudad, al ofrecerles la carta de vinos tinto de España, entre los cinco que ofrecía, aparecía un vino de Cangas del Narcea. Este es el camino, este es el futuro. Hoy, aquí, en Cafento me enteen la República Checa, Eslovaquia, Francia, Irlanda…Este es el camino.

Quiero concluir estas letras con unas palabras del moderador Don Jesús Landeira que al presentar a la Alcaldesa de Tineo hizo suyos unos expresivos versos de León Felipe que dicen: “Tuyo es el futuro y la palabra”, y que hago extensivos a cada persona que lea estas letras. Un fuerte abrazo y mi máximo agradecimiento a quienes han hecho posible una jornada tan memorable como ésta. Tineo tiene futuro y Asturias también, depende de nosotros.