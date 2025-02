Hace unos días estuve viendo en televisión una entrevista al doctor Sanz Segarra, ese médico y cirujano que afirma y trata de demostrarnos de una manera científica que hay vida después de la vida. O más bien, después de la muerte. Lo cual, visto el percal, no sé si debería entusiasmarnos o preocuparnos. Y es que,. si de lo que se trata es de seguir exactamente como hasta ahora, pero en otro plano, me temo que eso de la eternidad puede hacerse más largo que un día sin pan.

Y es que si vamos a ponernos místicos con lo que ocurre después del último suspiro, tal vez no estaría de más preguntarnos si hemos aprovechado los que nos tocaron en este lado del camino. Porque la realidad, cruda y sin filtros, es que hay demasiados que pasan por la vida como quien pasa por una oficina de la Seguridad Social: con cara de trámite, esperando a que les pongan el último sello en la cartilla de los años vividos.

Nos explica el doctor Sanz Segarra, desde el punto de vista de la física cuántica, que existe una conciencia que tiene continuidad fuera del cerebro y que persiste después de la muerte física, o sea, que sí que hay vida después de la vida. Pues no lo sé, aunque personalmente creo en ella, qué se le va a hacer. Pero lo que sí sé, y de esto tengo pruebas empíricas, es que también hay vida antes de la muerte, y que demasiados la desaprovechan con una mezcla de miedo, pereza y burocracia existencial. Gente que avanza con la cabeza gacha, mirando al suelo sin otro afán que el ir contando baldosas; o que van por la vida como zombies con wifi; o que no saben saborear un pan recién hecho, o un vino en compañía de un amigo; o que no se permiten el lujo de la carcajada o del arrebato; o que no se mojan cuando llueve porque prefieren refugiarse bajo la inercia de su rutina gris; o que no dejan espacio para lo que realmente importa: reír, amar, dormir la siesta cuando se pueda y, sobre todo, no tomarnos tan en serio. Sí.

Así que, sin perjuicio de lo que creas que vendrá cuando nos apaguen la luz, a muchos de nosotros lo que habría que explicarnos es que lo importante, de momento, es lo que hacemos mientras la bombilla sigue encendida. Porque lo que realmente da miedo no es lo que hay después de la muerte, sino lo que algunos hacen con su vida antes de ella.

Pd. El pasado sábado fue el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Desde la ONG Narices Azules Doctores Payaso, ese grupo de voluntarios que trabajan de forma totalmente desinteresada para llevar esas sonrisas tan necesarias a los niños ingresados en el HUCA, me comentan que van a iniciar en abril una nueva formación de voluntarios, para el que quiera unirse a ellos. Pocas cosas puede haber en esta vida más útiles que esa. Por los críos y por nosotros mismos. Esta gente sí que sabe que siempre hay vida por delante. Sí.