Hace casi tres años tuve oportunidad de conversar con una chica ucraniana que residía en nuestro concejo desde antes de la guerra . Era una persona joven e instruida y estaba organizándose para poder residir permanentemente en nuestro país. Había estallado el conflicto y recibió en su casa a su suegra. Mostré mi opinión al respecto indicando que lo más probable era que Rusia acabase consiguiendo sus objetivos de ocupación de Lugansk y Donetsk y que las pérdidas humanas iban a ser cuantiosas. Expuse que probablemente hubiese sido más racional pactar la adhesión a Rusia de esas dos repúbicas populares que ya habían mostrado por referéndum su independencia de Ucrania y la voluntad de integración con Rusia.

Es más, hasta le expuse que la actuación de Zelensky para mí era incomprensible aparte de que mostrase mi repulsa a la invasión. La intervención de la chica me sorprendió, porque bastante exaltada me dijo que bajo ningún concepto, que, si tenían que morir todos los ucranianos, que fuese, pero que ninguna concesión a Putin. Vi en sus ojos la rabia y la convicción de que la lucha contra el invasor hasta la extenuación era la única medida aceptable. Es más, me insistió en que era lo que opinaban la mayoría de los ucranianos.

Ahora que vemos lo que dice Trump se ve que no ha mirado a los ojos de los ucranianos, con hermanos, hijos, esposos que han entregado su vida. Y llega él de la mano de Putin a decir qué hacer. Aunque se firme esa paz, la guerra seguirá en los corazones de quienes lucharon hasta el agotamiento por lo que consideran su libertad. Y de ahí al enfrentamiento bélico hay un paso. Así que, si hay paz, será insegura.