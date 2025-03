Por un poco de dignidad

Creo no ser el único en pensar que no nos merecemos lo que está pasando día tras día, semana tras semana ,que las noticias que copan las portadas de prensa son las mismas: noticias de tribunales, corrupción, conductas poco loables, -con el mal que hacen al resto de los mortales- y decisiones gubernamentales poco acertadas o que cuando menos asustan al ciudadano, como las condonaciones de deuda para quienes suben impuestos y gastan sin criterio, y más que por motivos de equidad o reparto justo, por peajes y compromisos adquiridos, y una vez más la Comunidad premiada es Cataluña a quien le condonan una deuda de 17.104 millones de euros, cifra con la que podríamos hacer o subvencionar muchas de las viviendas que tanto se necesitan nuestros jóvenes, sometidos a un contante turismo laboral que les impide la estabilidad que tanto ansían. La venta de periódicos baja – hasta “El País” tiene problemas- y los despidos o regulaciones laborales son noticia diaria. Con este panorama y con una Europa tambaleante y cómoda, sin personalidad, solo queda esperar que aparezca un nuevo Churchill que aglutine, que una, recupere lo perdido. ¿Quién será? ¿Quién sostendrá a Europa en estos momentos tan decisivos en los que la seguridad americana cambia de bando? ¿Se ve alguno por el horizonte? ¿Existe Europa? Reflexiones como estas me vienen a la cabeza en esta tarde-noche de “comadrines en la Pola”, propuesta que ya figuraba en el programa electoral del PP del año 2003 y que hoy gracias al compromiso de la Sociedad Civil, representada por la “Asociación Amigos del Roble”, es una grata y gozosa realidad en su XVIII Edición, a pesar de las dificultades y faltas de motivación e incertidumbre en esta edición.

Nunca me ha gustado que la vida política se judicialice y así lo he dicho en multitud de ocasiones, para eso no me han escogido los vecinos. Todo político tiene en su haber medios para desarrollar su cometido, pero el más importante es estar próximo, cercano al vecino, al representado. Conocer sus problemas y buscar la solución adecuada, hacer propuestas, plantear quejas, denuncias. Los vecinos les gusta ser escuchados, cambiar impresiones, informarse; generalmente no piden imposibles y si alguno lo hace es por falta de información o porque previamente le han inducido. Y esto que ocurre en el mundo municipal es trasladable a otros ámbitos de la Administración. Desde la pandemia se han impuesto unos protocolos de actuación que limitan esa cercanía que, si en aquellos momentos tuvo su justificación, ahora ya no, por varios motivos, peor especialmente por la brecha digital que existe y que impide a muchas personas relacionarse o personarse en el Ayuntamiento y a veces, el servidor informático o la red no tiene la operatividad deseada. Esto no va en detrimento de quien quiera pedir cita, lo haga, pues evita esperas innecesarias.

Sobre Europa poco puedo decir que no se sepa y más para aquellos que hemos sido educados en que España acababa en Los Pirineos. Esa limitación ha contribuido quizás más a que tengamos ese ansía de europeirizarnos de ser más cosmopolitas, de lograr que nuestras exportaciones vayan a más, que nuestros productos lleguen a cualquier rincón del Continente y que incluso algunas de aquellas decisiones políticas, interesadas y poco ajustadas a Derecho, puedan ser frenadas, paralizadas en el Parlamento europeo o en el Tribunal europeo, pero aun así y a pesar de las ventajas económicas de los fondos europeos el nivel de aquiescencia, de entusiasmo de los ciudadanos de la Unión va en franca decadencia y más en España, - cada vez votan menos en las europeas-en la que aún perdura en el recuerdo la inoperancia de un tribunal alemán que a pesar de recibir la orden de caza y captura del juez Llarena para extraditar a España a un presidente fugado de Cataluña, como era Puigdemont, lo dejó incomprensiblemente en libertad. Hoy en el “Libro del Eclesiástico” se nos dice que “Un amigo fiel es un refugio seguro…Un amigo fiel es bálsamo de la vida…” ¿Lo es Europa?

Los españoles, todos los hombres de bien, quieren sentirse orgullosos de sus representantes, de sus políticos, sólo les piden un poco de dignidad, de honra, de buen hacer, de predisposición para el bien y que la moral sea el ingrediente básico de su hacer.

En esta tarde noche de “Comadrines” cuando los jabalíes aún comadrean por el concejo de Siero, me viene una noticia que me agrada y es que el Principado de Asturias encargará la próxima semana un estudio que definirá que hacer con Perlora. ¡Ya va siendo hora! Me alegra que el expediente se mueva. Hace un año por estas fechas, después de una comida en Candás, en una tarde veraniega de invierno y paseo por la zona, concretamente un 25 de febrero de 2024, en esta misma columna, denunciaba la situación incomprensible de ruina y deterioro que imperaba en la llamada “Ciudad vacacional de Perlora”; paradójicamente días después fue noticia de prensa en medios nacionales, radiofónicos y televisivos. ¡Esperemos que se ponga pronto en valor este paradisiaco y cercano entorno y que entre dentro del 33% del presupuesto que tiene el Principado para acometer inversiones y urgencias este año.

P.D La entrevista de hoy entre el prepotente presidente americano Trump y el valiente ucraniano Zelenski asusta, es un ejemplo de lo que nos espera. ¿Estamos preparados? ¡Que Dios nos proteja a todos! Parece alguno quiere repetir la Historia:…Acuerdo Ribbentrop-Molotov…Hitler-Stalín…