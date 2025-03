Quitapallá

Empezaron llamándolo mal. Lo llamaron condonación y quita, cuando en realidad es solo un traspaso de la deuda. Lo que adeudan las comunidades autonómicas se debe y hay que pagarlo. Lo que ocurre es que el Estado, es decir, todos los españoles asumimos parte del pago. Parte de la deuda de las comunidades autónomas es con el Estado y algunas no le deben nada, es el caso de Madrid, País Vasco y Navarra. De los más de 89.000 millones de deuda de Cataluña, algo más de 77.000 millones son con el Estado. Casi todos pensamos que la boca pequeña de quienes demandaron la condonación pedía se anulase la deuda con el Estado, pero sería una tropelía tal, que es inadmisible. Tampoco se entiende que con lo que pesan PNV y EH Bildu, por el régimen de Euskadi y Navarra, no entren en beneficio y tengan además que participar en el pago de los intereses de la nueva deuda del Estado. Es raro que los vascos no lleven un buen trozo de pastel. Algo sacarán por otro lado. Al final, la Administración optó por esta quita, que es repartírnoslo entre todos. Asturias tendría que pagar en 2025 ciento cincuenta y cinco millones de intereses por su deuda, con lo cual saldríamos a unos 155 euros por habitante. Como ahora tendremos que pagar los intereses de todo lo asumido por el Estado, nos corresponden a cada español este año 168 euros. Antes de la quita cada asturiano debía 4.423 euros, después 2.915 euros, pero no es tal rebaja porque lo quitado se pagará a la larga al Estado. Antes de la quita cada catalán debía 11.955 euros, después 9.671 euros. Una resta simple nos dice quién se beneficia más. ¡Al decir a Dios que voy a tener que decir con los catalanes que España nos roba! n