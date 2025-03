Aquella tarde de domingo, quizá porque estabas aburrido y no tenías otra cosa que hacer, cogiste la caja en la que hacía solo unos días habías recogido las cosas de tu padre de la habitación del geriátrico. Y allí estaba aquel libro de apuntes. Lo abriste, más por matar el tedio de la tarde que por lo que te importara lo que podía haber en él. Pero al poco de abrirlo quedaste sorprendido: era un diario, escrito por tu padre de su puño y letra, un testimonio de sus últimos tiempos que comenzaba poco después de que se quedara solo, sin tu madre, después de tantos años de vida compartida.

Al principio leíste con una vaga curiosidad, como si no fuera contigo, como si fuera un documento extraño, de alguien que no habías conocido realmente. Pero poco a poco, conforme avanzaban las páginas, la caligrafía firme pero triste te fue arrastrando a un territorio incómodo, hecho de soledad y ausencia, de recuerdos que nunca te habías molestado en compartir. Estaba allí el dolor de la pérdida, la casa vacía, el sillón donde solía sentarse tu madre convertido en un monumento fantasma, la mesa con un solo cubierto. Y estaba, también, la esperanza absurda de que tú llenarías de alguna manera ese vacío, de que tú, su hijo, su único hijo, encontrarías tiempo para él, para estar a su lado.

Pero no fue así. No lo fue nunca. Porque tú tenías tu propia vida, tus preocupaciones, tu trabajo, tus amigos. Pasaste, sí, al principio, de vez en cuando. Pero luego, poco a poco, la vida se impuso, como suele hacerlo, y aquel viejo piso que un día fue tu hogar se convirtió en un lugar de visita ocasional, en un espacio ajeno donde el tiempo se había detenido y olía a muebles antiguos y a una tristeza que preferías evitar. Y cuando ya no pudo valerse por sí mismo, cuando sus piernas flaquearon y su memoria empezó a hacerle trampas, decidiste que lo mejor era ingresarlo en una residencia.

Hoy, con ese cuaderno en las manos, te das cuenta de lo que hiciste. Y de lo que no hiciste. De lo que perdiste sin siquiera darte cuenta. Porque cada día, cada página, tu padre lo cerraba con una frase: "Hoy ha sido un día regular", escribía cuando el peso de la soledad lo aplastaba, cuando los recuerdos de los años felices con tu madre y también contigo lo llenaban de nostalgia. "Hoy ha sido un buen día", anotaba cuando habías ido a verle, cuando le habías dedicado un rato, aunque fuera con prisa, con esa impaciencia de quien cumple un deber más que de quien comparte un momento de afecto. Y ahora lo ves. Ahora lo entiendes. Porque cada vez que escribía "hoy ha sido un buen día" era porque tú habías estado allí. Porque ese rato que para ti era una molestia, para él era la vida misma, el único motivo para seguir adelante. Y tú, claro, con tus prisas no te dabas cuenta de que un padre no es perfecto, que es humano, que se cansa, que se equivoca, que con los días se le olvidan las cosas y las fechas, pero que para él no había nada en el mundo como poder oírte ese "hola papá, ¿cómo estás?". No sabías que simplemente con eso tu padre se sentía feliz. Pero ahora ya te das cuenta de que esos momentos fueron cada vez menos, que te fuiste alejando, que un día cualquiera, sin ruido ni despedidas, lo abandonaste a su suerte, confiando en que el mundo, o aquella residencia de ancianos, se haría cargo de él en tu lugar.

Y cuando llegas al final, a la página que escribió el día antes de ingresar en el hospital, lees ya su última anotación, la tinta algo más temblorosa, la letra más insegura. "Hoy ha sido un día regular", escribió. Y ya nunca más hubo otro día. Cierras el cuaderno y miras a través de la ventana pero sin ver más allá de los cristales. Sabes que ya no hay vuelta atrás. Que lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, está escrito en esas páginas con más nitidez que en tu propia memoria y que ese diario será para siempre el testigo de un amor que no supiste ver y de una soledad que no quisiste compartir. Sí, es posible que a veces lleguemos tarde.