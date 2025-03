Se inicia la Cuaresma

Después de unos estereotipados y medidos carnavales que reunieron en la Pola a multitud de personas, con más disfraces originales que indecorosos y con alguna que otra veta crítica, con más descanso para nuestros alumnos, - un día más de los tradicionales, ya desde el viernes-, el miércoles, 5 de marzo, Miércoles de ceniza, en la Iglesia de San Pedro, con abundante público más bien de mediana edad en ascenso, resonaban las clásicas palabras de “Convierte y cree en el Evangelio”, cuyo eco aún perdura cuando escribo estas palabras y que recuerdan que: “El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano…”(Salmo 90/91). Palabras que alarman en estos tiempos en que se cuestiona la verdad, la justicia y el bien, a consecuencia de una cultura que ha impuesto el “yo”, ”el poder” y el “disfruta que la vida es breve” como sus únicos mandamientos. Ni pasado ni futuro, sólo el presente, el momento, de ahí esa tendencia al crédito que nos caracteriza y que eleva nuestra deuda pública a proporciones descomunales. ¡Que paguen otros mis alegrías!

Seguimos en la situación comatosa de la semana pasada. El mundo no es seguro. Todo es incertidumbre. Hay que prepararse para lo que pueda ocurrir. Se acabó la diversión. Toca defenderse. Protegernos. La democracia exige seguridad y más ahora, con las cartas descubiertas, cuando en cualquier momento puede surgir un nuevo arancel, un nuevo ataque, y no debe cogernos desprevenidos. Atrás han quedado los protocolos, el respeto a la ley y los principios básicos de lo que se llamaba mundo occidental, democracia, libertad. Lo de EEUU tiene difícil explicación. ¿Puede un nuevo Presidente por mucho dinero que tenga, cambiar el orden mundial existente? ¿Se trasladarán las bases americanas de España a Marruecos? ¿Se acaban las novelas de espías? Los marroquíes ya compran helicópteros Apache a EEUU. ¿“Puede un ciego (Trump)- según San Lucas- guiar a otro ciego (Putin o viceversa)? “.

Las palabras del Presidente Macrón lo dicen todo: “La amenaza rusa nos afecta a todos en Europa, ya no se puede confiar en EEUU” y todo esto ocurre cuando el pasado 23 de febrero se celebraban los 71 años del primer salto del Ejército de Tierra (Brigada Paracaidista) en el trayecto de Alcantarilla-Ifgni (1954) . En reuniones al más alto nivel y de larga duración, 26 líderes europeos, excepción de Hungría, toman la primera decisión: armarse. Y para ello se necesita mucho dinero y esto lleva a marcar prioridades, urgencias, reducir gastos, prebendas y demás alegrías. No queda otra. Son días de rastrear noticias esperanzadoras, de buscar información, de intuir o prever lo que puede pasar y es que "cuando se zarandea la criba, quedan los residuos: así los desechos de un hombre aparecen en sus palabras…”(Libro de Eclesiástico) , y recientemente en el Despacho Oval de la Casa Blanca han quedado abundantes restos... El tema da para mucho. Ahora Trump amenaza con sanciones a Rusia. ¿Quién lo entiende?

Otros temas que me han preocupado y ocupado este semana son que la quita de deuda catalana convierte a los asturianos en españoles de tercera y eso que gobierna un partido que hace de la igualdad su seña de identidad; que Asturias alberga yacimientos de más del 30% de las materias primas críticas identificadas por la UE o que somos la tercera autonomía con más empleados públicos cada mil habitantes, con un porcentaje del 81,16%... Marruecos concede a Israel la explotación de gas en la costa de Sáhara occidental, pero sin duda lo más sorprendente es que el Gobierno ceda el control de fronteras o lo que ellos llaman la “delegación revisable” a la Generalitat de Cataluña y todo por detentar el poder que no tienen, que las urnas no les han concedido. ¿Cómplices? Muchos, casi todos, menos el PP y VOX. El tema de Marruecos da para mucho, y no se entiende que en un país que se dice democrático aún no se haya explicado en el Parlamento Nacional, por acción y omisión de muchos.

Yo he tratado de comprender el volátil y oscuro mundo que nos rodea, en una democracia francamente mejorable y nuevamente el Evangelio ha sido mi guía, mi ayuda, y de ello he dado pruebas. En este Jubileo de la esperanza, del arrepentimiento y conversión es oportuno recordar “que el Señor nos dio una lengua, ojos y oídos, el poder de discernir y un corazón para pensar.”(De Eclesiástico)¡Hagamos uso de nuestras facultades! ¡No nos está permitido callar si hay motivos para quejarse!

“El ayuno en tiempo de Cuaresma es la expresión de nuestra solidaridad con Cristo” (San Juan Pablo II)