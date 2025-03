Ni ética ni estética

Hace ya un tiempo uno de nuestros políticos más coherentes y en una época difícil para su ideología comunista-caída del Muro de Berlín, allá por noviembre de 1989, que evidenció el fracaso de la economía colectiva de Estado- , me refiero a Julio Anguita González, lanzó aquella frase acusatoria de que el PSOE tenía que elegir entre la estética o la ética, y que últimamente había optado por la estética, la vanidad, el poder, el coche oficial…. Han pasado casi treinta y seis años y uno al contemplar la realidad que nos envuelve, ve que la ética no tiene discípulos, y que la vanidad, el poder, la farándula, el abuso van a más… Ya nadie cuestiona el sistema económico vigente, el capitalismo, ya sea privado o de Estado, una cosa es la economía, los garbanzos, y otra lo que se dice creer y defender; lo cierto es que los necesitados aumentan mientras arrecian otras polémicas disuasorias, para justificar que se hace, pero de los asalariados en apuros, sin futuro, nadie se preocupa, sean inmigrantes o no. Se ve la esclavitud a golpe de vista, basta darse un paseo por las calles céntricas de las ciudades y ver a los nuevos porteadores que las cruzan con sus encargos, cuidados y recados. Y todo en el más impune silencio.

Hoy los partidarios de la estética son casi todos los grupos políticos que conforman el Parlamento español que tienen la soberanía popular secuestrada, silenciada, inoperante. Sería útil hacer una relación de las cuantiosas propuestas aprobadas o consentidas por diferentes grupos políticos que van en contra de sus principios ideológicos, incluidas las subidas de impuestos a las eléctricas, a los bancos, o el mismo principio de igualdad, capacidad y mérito que tanto se blasona para acceder a la Administración… Todo sea por el poder. Del respeto a la Ley que entre todos nos hemos dado, de la necesaria seguridad jurídica ni se habla. Seguimos aplicando, con más intensidad, el principio de que en política todo vale y más ahora que la incertidumbre alarma. Hoy, Julio, ha pasado a mejor vida aquella insistencia tuya de: ”Programa, programa, programa… ”¿Qué votamos los ciudadanos? ¿Se garantiza la transparencia, la libertad de expresión? Hace siete años el actual presidente llevaba en su programa electoral suprimir el Ministerio de Defensa, hoy Europa se rearma, aumenta sus gastos en defensa, y las empresas asturianas en defensa aumentan, se habla ya de cinco fábricas …

Mientras, la sociedad civil enmudecida, engañada y despreciada, fiel a ese viejo lema de “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, ve atónita que se toman decisiones de gran trascendencia sin que ella sea informada, ni consultada… ¿Quién nos protegerá en el Norte de África? Recientemente se han reforzado las defensas de Ceuta y Melilla. No han pasado cien años del desembarco de Alhucemas, concretamente un 8 de septiembre de 1925.

En este panorama tan sombrío, tan desolador, en un año jubilar con el lema “Peregrino de la Esperanza”, no tiene que sorprender que uno busque certezas, esperanzas, seguridades, y más siendo como es la Virgen de la Esperanza, ubicada en el retablo de Santa María de Lieres, una de las imágenes marianas más bonitas que he visto y que da nombre desde siempre a muchas vecinas de la localidad, entre ellas a mi abuela y a mi hermana, ya fallecidas. En un año así, con tantas opacidades, claroscuros, temores e incertidumbres, y cuando se cumple un mes de hospitalización del Papa Francisco en el Gemelli y doce años de su pontificado, quiso el azar que llegara a mis manos una autobiografía suya, publicada recientemente, concretamente en enero de 2025, que lleva por título “Esperanza”, documento humano de gran valor y de mucha sinceridad, y en el que habla de los muchos avatares de la vida humana, especialmente del viaje sin regreso de sus abuelos y padre a Buenos Aires, después de una primera Guerra Mundial, con millones de víctimas, que dio pie al Papa Benedicto XV a hablar del “suicido de todo un continente”. Una vez más se demuestra que un buen libro, un buen consejo y un buen amigo son los tres grandes bienes de la humanidad y de esta lectura, muy oportuna para los momentos que vivimos seguiré dando cuenta, y como anticipo permitidme que os traslade este párrafo que invita a la reflexión: “Hoy las guerras tienen lugar en ciertas partes del mundo, pero las armas que se emplean en ellas se fabrican en otros lugares, los mismos que después rechazan y expulsan a los refugiados que las armas y los conflictos han creado...”, y es que como muy bien dice su Santidad, “la mayor fábrica de emigrantes es la guerra…“

A un rastreador de noticias como quien escribe, le resulta cada vez más difícil encontrar noticias que eleven, que agraden, que conforten- omito ya hablar las típicas y tópicas de corrupción, tribunales, arbitrajes…- y me preocupa que los aranceles al vino perjudiquen a la España vaciada y más aún que la sana convivencia, la bondad, la nobleza, las buenas intenciones y la deseable armonía desaparezcan, vayan a menos y es que no acabamos de hacer nuestras aquellas sabias palabras de San Pablo a los Corintios cuando dijo que “Si hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde“. Hoy , cuando la contaminación acústica y visual alcanza niveles elevados, resuenan aún con más fuerza las palabras de Jonás: “Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida”. ¿A qué esperamos? Al paso que vamos ni ética, ni estética, ni nada…

P. D Permitidme que comparta con vosotros esta cita de la actriz Anna Magnani que incluye el libro: “Déjame todas las arrugas, no me quites ni una. He tardado toda una vida en conseguir que me salgan”