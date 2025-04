Cuando habla el corazón

Cuando se tensiona el corazón no es fácil convertir en palabras las vivencias que uno atesora en un día como en el que escribo, 3 de abril de 2025, cuando aún rezuma el dolor reciente de la minería asturiana – cinco víctimas en Zarreu(Degaña)- , cuando pululan por el aire las zozobras e incertidumbres que genera esa "nueva liberación americana o guerra de aranceles” anunciada por Trump desde el salón conocido como Jardín de las Rosas (en todo el acto sólo se citó una vez el nombre de Trump y no como fonéticamente piden los expertos, sino tal como suena en castellano) y cuando se evoca que hace cuarenta seis años que se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas. Esto último es algo que nosotros queremos nuevamente poner en valor y reconocer, haciendo hincapié en la importante labor que han realizado y realizan las mujeres en la vida municipal desde que en 1981 doña Mari Mar Suárez Lobato, alcaldesa de Ribera de Arriba, se convirtiese en la primera alcaldesa de Asturias.

Desde aquella fecha hasta 2023 Asturias tuvo 40 alcaldesas, algunas de ellas ya fallecidas, concretamente cuatro, a las que el presidente de la Asociación de Exalcaldes y Exalcaldesas (AEX@), Francisco González, "Kiko", en su emocionada intervención les envió un sentido beso, y dieciocho que lo son en la actualidad. Baste citar el caso de Gijón, que ya la tuvo en la persona de doña Paz Fernández Felgueroso, presente en la Asamblea, durante los años 1999-2011, y ahora con doña Carmen Moriyón Entrialgo. En este sencillo acto ,que contó con la presencia del Presidente del Principado, don Adrián Barbón Rodríguez, con la del Presidente de la Junta General del Principado, don Juan Cofiño González, con la del Alcalde de Siero don Ángel Antonio García González, “Cepi”, y con la presencia de diputados y miembros de la Junta, se homenajeó a veinticuatro exalcaldesas a quienes se les entregó una réplica de la fachada del Ayuntamiento de Yermes y Tameza, símbolo de esta asociación.

En nombre de ellas intervino la primera alcaldesa, doña Mari Mar Suárez Lobato, que animó a reivindicar la importancia de la política y a participar en ella. Más allá de cuotas o no, es de citar que más de treinta concejos aún no han tenido alcaldesa, y que lo importante es que hemos de lograr que primen las valías, las conductas, las honestidades, las eficiencias y eficacias, el rigor, el buen hacer, la entrega y nobleza , el bien de los vecinos y el progreso y futuro de los 78 concejos asturianos. A ello se nos invita en este servicio tan vocacional, importante y cercano como es la política municipal. Ahora que a mediados de mayo se cumplirán los cincuenta años de la inauguración de Galerías Preciados en Oviedo, no viene mal recordar que esa apertura, en plena calle Uría, fue todo un hito en la incorporación de la mujer al trabajo y lograr la necesaria independencia económica.

Somos un colectivo de cierta edad, pero cargado de proyectos, como evidencia nuestra presencia en el acto, y ya la salud se resiente, de ahí que algunos no hayan podido acudir bien por consultas médicas, movilidad, enfermedades u operaciones recientes. A todos ellos una pronta recuperación; a otros, más jóvenes, sus obligaciones laborales se lo han impedido. Todo ello no ha sido obstáculo para que una gran mayoría de los integrantes de la asociación nos hayan acompañado, y eso a pesar de las distancias que algunos tienen que salvar, ya desde el Occidente o el Oriente, e incluso algunos de fuera del Principado.

Pero en este día en que planea sobre nosotros la tragedia minera, como muy bien expuso en su emotiva y solidaria intervención el señor Barbón, también tocaba hacer balance, valorar lo hecho, y el refrendo fue generalizado. Desde aquel 27 de agosto de 2021, primera reunión en Soto del Barco, hasta la actualidad se han dado muchos pasos, se han salvado muchos obstáculos, se aumentó el número de socios y se goza de buena salud, tanto a nivel económico, - de momento con la cuota anual nos llega-, como de proyectos, planes, ilusiones y siempre bajo la premisa de que no venimos a generar problemas, sino a resolverlos si alguien lo cree oportuno.

Humildemente creo que nuestra experiencia política, mucha o poco, nos avala, y una buena prueba de ese olfato político han sido las diferentes actividades o diálogos que se han realizado durante el año 2024, ya en Santa Eulalia de Oscos (Santalla), Cangas de Onís, Archivo Histórico de Oviedo o la visita a Brañosera, primer municipio de España, sito en Palencia… Podría decir más cosas, pero creo que lo dicho justifica mi contento, mi aplauso. A la vista tenemos una visita al Museo Jurásico de Colunga (MUJA) y a una conservera de la zona, al Archivo de Simancas (Valladolid) con visita a bodega de Peñafiel…Y supongo que no tardando mucho habrá que dejarse caer por la capital de España. Y un día como hoy hay que reivindicar que esta asociación ha presentado y presentará una moción en todos los Ayuntamientos de España para que apoyen, ante los organismos internacionales como la ONU, nuestra petición de declarar el 3 de Abril como Día Mundial del Municipalismo. Propuesta que también ha refrendado el Presidente del Principado, señor Barbón.

Todos los miembros de esta asociación defendemos la importancia del municipalismo y queremos que esto sea motivo de estudio, conservación y difusión; para ello pedimos la colaboración de la Universidad. En la Asamblea contamos con la presencia de dos eminentes juristas y expertos en el tema como don Leopoldo Tolívar Alas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y don Javier Suárez Pandiello, Catedrático de Hacienda Pública y experto en financiación municipal, con cuya tesis se doctoró.

En esta doble Asamblea (Ordinaria y General) con receso entre ambas, de más de tres horas de duración, hicieron las labores de presentación y protocolo don Luis Miguel Rebustiello- experto periodista y alma de esta asociación por su disponibilidad y asesoramiento- y doña Esther Díaz García, exalcaldesa de Langreo, en esta jornada que tiene a la mujer como protagonista. Se comentaron más cosas que a uno se le escaparon, pues como buen lugonense y de visita en su tierra- Lugones es mi patria de infancia y mi pasaporte de futuro- vine con tiempo suficiente para pasear por la zona y verme con mis amigos, pero por error, me incorporé tarde a la asamblea y algunas cosas me he dejado en el tintero. Dicho lo dicho, quiero concluir mis palabras recordando el buen hacer de un viejo roquero, que a pesar de tener su discurso preparado y escrito, a letra grande, para visionarlo mejor, no lo pudo leer, - se extravió la carpeta-, pero aun así tuvo una brillante intervención, que a nadie dejó indiferente, pues hubo una perfecta armonía entre la gesticulación, el mensaje y su vestuario cómodo e informal. ¡Enhorabuena Kiko!

No puede haber político sin atril y más cuando este lleva el emblema de Siero y se ubica en el Centro Polivalente de Lugones, localidad en la que nadie se siente forastero. Finalizó el acto con la aprobación, por unanimidad de los presentes, de la incorporación de cuatro vocales nuevos a la Junta Directiva, entre los que me encuentro. ¡Muchas gracias! Espero que estemos a la altura de lo que demanda nuestra asociación.

Después de las fotos de rigor y demás legalismos, tocaba el aperitivo y el catering estuvo al nivel que se esperaba. Buen vino, por aquello de que pan y vino hacen camino, croquetas, embutidos, pollo al ajillo, quesos, tortillas, -las de chorizo exquisitas-, embutidos y deliciosos postres- especialmente les casadielles-, y a todo ello un buen y esmerado servicio. ¿Qué más se puede pedir? Buena compañía, conversación, recuerdos, vivencias y anécdotas como la que me contó el antaño alcalde de Siero, Manolo Villa, cuando en un encuentro con Manuel Fraga y al hablar de los avatares de la vida política, este le comentó que no conocía a ningún alcalde feliz. Se habló de casi todo, del Oviedo y de la mala racha del Sporting, de la falta de médicos, especialmente de los médicos de familia y de las excesivas dificultades para cursar medicina, enfermería… De la belleza de Brañagallones y su posible visita, de amigos ausentes y de vivencias pasadas, de don Manuel Suárez Peñalosa, antiguo capellán castrense del Acuartelamiento del Cabo Noval y párroco de Muñó (Siero), recientemente fallecido y, cómo no, hasta de la princesa Leonor y el Juan Sebastián Elcano… De la problemática del turismo rural, así como del auge de los pisos turísticos y su compatibilidad con la vida ciudadana… Se puede decir que se habló de todo, hasta del jamón de recebo, pero en la mente de todos había un tema dominante: el incomprensible y trágico accidente minero de Zarreu (Degaña) .

Cuando habla el corazón hasta el silencio comunica. ¡Muchas gracias, Jaime Gareth, tesorero de la asociación y exalcalde de Degaña, por acompañarnos y darnos puntual información en un día tan difícil para ti! ¡Mucho ánimo! ¡Aquí estamos!