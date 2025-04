Sobre el Papa Francisco

Para los que creemos en que la fe no se grita con las manos alzadas, sino que se susurra con las manos tendidas. Para los que creemos que Dios no está en los mármoles ni en los oros, sino en los zapatos sucios del que camina al lado del otro. Para los que creemos que a veces el silencio de un gesto vale más que mil sermones gritados desde un balcón.

Para los que creemos que un Papa puede reír, contar chistes y aún así hablar con el diablo a la cara si es que toca hacerlo. Para los que creemos que el poder no se mide en coronas ni tronos, sino en la capacidad de agacharse a escuchar al último. Para los que creemos que un pontífice, si quiere ser de Cristo, tiene que oler a oveja y no a incienso rancio.

Para los que creemos que una Iglesia que no incomoda, que no molesta, que no se mete en los charcos del mundo, no sirve para nada. Para los que creemos que hablar de migrantes, de pobres, de mujeres, de justicia, no es política, es auténtico Evangelio. Para los que creemos que la misericordia no es debilidad, sino la forma más salvaje y valiente de amor. Para los que creemos que la risa de un sacerdote vale tanto como su homilía, y que la ternura también, por qué no, es teología.

Para los que creemos que un Papa puede llevar un crucifijo de hierro, vivir en una residencia común, llamar por teléfono a quien sufre y decir: “¿cómo estás, hermano?”. Para los que creemos que el miedo se vence con abrazos y que los muros no son de Dios. Para los que creemos que desgraciadamente también toca mirar de frente a la vergüenza de esa parte de la Iglesia, pedir perdón por ella y caminar con los pies descalzos sobre sus heridas.

Para los que creemos que la fe no es soberbia, sino duda acompañada; que no es cosa de dogmas inexpugnables, sino de gestos sencillos. Para los que pensamos que la religión se vive en la calle, en los pasillos de los hospitales, en las fronteras y en las cocinas donde se calienta sopa para quien no tiene techo. Para todos los que queremos un mundo más humano, más compasivo, más decente, gracias, Francisco, porque nos has abierto un camino para vivir.