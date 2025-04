Aún no ha amanecido. La casa duerme en esa calma que solo se rompe con los crujidos del silencio. Ya no es como antes, como hace años, cuando nuestras hijas corrían por el pasillo y sus risas llenaban de vida todos los rincones. Ahora ya solo quedamos tú y yo; y sí, y también ellas cuando vuelven, de visita y corriendo, a disfrutar de ese cocido que no volvieron a comer desde la última vez que estuvieron en casa o para que les arregles esa camisa que se compraron y les queda algo grande. Y ahora, antes de que amanezca, en este silencio marcado al fuego del recuerdo, me gustaría decirte cosas que quizás nunca te he dicho.

Sí, quisiera decirte que siempre llenaste la casa con detalles invisibles; recogiendo juguetes del suelo sin que nadie lo notara; planchado ropas antes del alba para que a primera hora estuviera todo bien dispuesto; arropando a nuestras hijas en las noches frías; ajustando mochilas en sus espaldas; revisando cuadernos sin que nadie te lo pidiera; aprendiendo matemáticas de nuevo solo para poder ayudar en los deberes; calmando llantos con un simple beso en la frente.

Quisiera decirte que alguna vez, cuando creías que nadie miraba, te vi secarte una lágrima rápido con la manga, porque si tocaba sufrir por algo había que hacerlo en silencio. Que he visto tus manos sostener cabezas con fiebre, peinar cabellos con ternura, cerrar abrigos hasta el cuello en los días de invierno. Que he visto cómo te levantabas mil veces en la noche, por una tos, una pesadilla, o un vaso de agua pedido con voz dormida.

Quisiera decirte que siempre recordaste las fechas importantes, que supiste convertir días grises en días soportables con un "ya pasará" que sonaba a certeza. Que encontrabas calcetines perdidos como si tuvieras un don especial; que sabías cuándo insistir y cuándo dar espacio; que aprendiste a traducir miradas y silencios mejor que nadie.

Quisiera decirte que bien sé que cada vez que enfermaban te preguntabas por qué no habrías cogido tú el mal en vez de ellas; que llenaste la infancia de nuestras hijas con esos cuentos antes de dormir, con esas risas improvisadas en la mesa de la cocina, con aquellas canciones desafinadas en el coche y con abrazos que, sin que nadie lo supiera, sostenían un mundo entero.

Quisiera decirte que nunca nadie enseñó a una madre a serlo, pero sí, todas las buenas madres del mundo aprendisteis sin manual, sin recompensa, sin esperar nada a cambio, empeñadas en hacer de la vida un lugar cálido y habitable.

Sí, quisiera decirte todo eso; pero al final pasará lo de siempre, que sonará el despertador de la mañana y las prisas del mundo impedirán que tantas madres como tú recibáis ese simple agradecimiento que compense, aunque sólo sea un poco, todos los sacrificios callados con los que sabéis construir un hogar, una vida.

Gracias pues a todas las madres que habéis sabido serlo. Porque posiblemente no haya mayor heroísmo en este mundo que haber sido, simplemente, una buena madre.