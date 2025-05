Rara era la semana en la que no se producía una avería. Allá en los sesenta, ser hijo de un electricista, responsable del servicio eléctrico, era tener dominio para recibir avisos telefónicos, cuando había en Carbayín unos veinte teléfonos, e identificar dónde había la avería y el alcance. En días de nevada veía a mi padre mirar ojiplático por la ventana y comentar que la nieve " yera pegañosa", que se pegaría a los cables y que el peso generaría averías, lo que suponía día de pelea con la nieve y sufrir el frío para mantener el servicio.

Eran otros tiempos, las averías las producía la tormenta, la caída de un árbol sobre la línea, patinazo en un transformador o alguna protección en la subestación que fallaba; aparte de las comunes en viviendas por fundirse los plomos, aunque cualquiera ya sabía destornillar los bornes del fusible y sustituir el trozo de hilo de cobre por otro y hasta ponerlo más grueso si era necesario.

Empíricamente sé que nunca se produjo una avería en Electra de Carbayín (Electra Norte ahora) a la que mi padre no encontrase la explicación técnica del fallo.

Cierto que hoy la cosa es infinitamente más compleja y que los seiscientos mil kilómetros de línea que recorren nuestro país no son comparables con los apenas doscientos que dependían de Electra de Carbayín. Pero tampoco son comparables los recursos técnicos y humanos actuales con los de entonces. Pienso que si mi padre levantase la cabeza no podría explicarse que no hayan encontrado la causa del apagón o que si la encontraron anden pasándose de renovables a ciberataque o de tensión reactiva a efecto corona, intentando exculparse todos y tratando de mantener su status libre de responsabilidad. Yo tampoco lo entiendo.