De oca en oca y tiro porque me toca…

No descubro nada nuevo si digo que el mes de abril ha tenido un ritmo frenético, caracterizado por la típica inestabilidad ambiental y más aún azuzado, en el caso nuestro, por la trágica muerte de cinco mineros en Cerredo (Degaña) un 31 de marzo, que aún lo tensiona más. A partir de ahí hemos ido de sorpresa en sorpresa: aranceles, incremento del gasto militar en 2025 con un plan especial de 10.471 millones extra hasta alcanzar el 2% del presupuesto, muerte de Mario Vargas Llosa, recaudación fiscal récord en Asturias de 3.200 millones de euros… Y más en esta última semana del mes, que se inició con la muerte del Papa en lunes de Pascua, el 21 de abril; continuó con el inesperado fallecimiento de Manolito el Pegu, un 24 de abril, y concluyó con ese insólito apagón eléctrico que dejó a España sin luz, un 28 de abril.

Por el medio tuvimos algunas jornadas para el recuerdo y para mostrar la importancia que tiene el ser humano y su responsabilidad en todo lo que hace, así el 3 de abril la AEX@(Asociación de Antiguos Alcaldes) reconoció la importancia del municipalismo en el progreso de los pueblos y la aportación de la mujer en ese campo, desde que en 1981 tuviéramos la primera mujer alcaldesa de Asturias, en Ribera de Arriba, en la persona de Doña Mari Mar Suárez Lobato. Posteriormente estuvimos el 10 de abril en Ribadesella para homenajear a Don Juan Ureta, y en el Ayuntamiento de Llanes a Doña Pilar Díaz Junco, a Doña Rosa Domínguez de Posada y a Don Antonio Trevín Lombán. Esta misma Asociación celebró el Día de las Letras, el pasado 23 de abril, con una visita al Muja, en un día soleado y con gran afluencia de público desde las primeras horas y en la que no faltaron las sorpresas, ya desde su misma y original construcción, hasta las sabias explicaciones de Don José Carlos, alma de estas instalaciones, con más de cinco mil piezas catalogadas y donde se funden el rigor y la divulgación, como prueban sus más de 150.000 visitas anuales. Y ya que hablamos de letras, de escritos, de vivencias, permitidme que haga referencia a la presentación el pasado viernes, 25 de abril, en la Casa de Cultura de Nava, con gran éxito de público, del libro “Xente na sombra”, del exalcalde de Nava, Don Julián Fernández Montes, que en un bable ágil recrea la vida cotidiana de las muchas personas sin historia que, en la persona de sus antepasados, desde el caserío o parroquia de Matafame, ”llugarín de Tresali al pie de La Cabaña”, allá por 1850, con su trabajo callado y perseverante han contribuido al bienestar y progreso personal y colectivo.

Dicho esto, vais a permitir que me centre en dos temas: primero en el fallecimiento del Papa Francisco y repercusión del hecho. Hubo un buen ejercicio de lo considerado políticamente correcto, la mayoría de los entrevistados o casi todos, sean del partido que sean, han hecho loas de su figura, de su papado. Así sorprende que un mandatario como Trump, descendiente de emigrantes y con esposa emigrante, que ha hecho de la expulsión de emigrantes uno de los signos distintivos de su política, haya considerado a bien despedir a un Papa que nunca renunció a su condición de hombre libre, discípulo de Jesús, descendiente de emigrantes italianos, y como este ejemplo muchos más y para ello basta recordar su denuncia del colonialismo cultural en la encíclica “Fratelli Tutti”, en la que dice: ”Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana… que ignoren todo lo que los ha precedido…” “¿Cuántos dirigentes practican y difunden el colonialismo cultural?” “ Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras… ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad?” A su funeral asistieron 160 delegaciones oficiales, 50 Jefes de Estado y de Gobierno y entre ellos 10 soberanos, lo que da cuenta de la relevancia del fallecido y de su Credo. Deseo que su ejemplo, su testimonio no quede en saco roto y según petición suya: “Escuchemos y tratemos bien a los mayores”. ¡Hagamos un mundo más humano!

En segundo lugar, el pasado lunes, 28 de abril, en un día soleado, a media mañana estaba en Traspando leyendo el periódico y al dar la luz, esta no alumbra. Pensé que habían saltado los plomos- algo que no suele ocurrir-, pero no habían saltado. Después de la sorpresa, pensé que se estarían haciendo algunas labores de reparación por la zona. Ya en Pola de Siero veo que los semáforos no funcionan. Algo ha pasado. El portón de la cochera estaba abierto y el interior sin luz. Una vecina me informa que hay un apagón general en la red que afecta a España, Portugal… El móvil deja de funcionar. Solo quedan operativos los transistores. La ciudadanía daba su paseo, terraceaba, charlaba mientras iban pasando las horas. Todos deseábamos que la luz volviese antes que llegase la noche, y a eso de las 21.10 horas los semáforos empezaban a parpadear. Regresaba la luz. Atrás han quedado horas de incertidumbre, de pensar, de buscar explicaciones a lo nunca visto. Una nación entera sin luz. ¡Qué frágiles somos! ¡Cómo se nos complica la vida en un instante! Han pasado casi seis días y aún no tenemos una explicación oficial solvente… He visto el vídeo de una entrevista realizada al ingeniero gijonés, experto en temas de redes eléctricas, Don Fernando Ley, antiguo alumno y buena persona, que me ha dado una explicación comprensiva, solvente , y que me ha hecho pensar en qué pasaría si por la antigua carretera del Padrún pasáramos todos los vehículos que hoy circulan por nuestras carreteras. Atasco, paralización. Solución: Inversión, inversión, inversión, o sea adaptar las “carreteras” eléctricas a las necesidades energéticas del momento. No se puede perder ningún átomo de energía, sea cual sea su procedencia. Opinión con la que coincido.

P.D . Ha sido un mes muy agitado, ya por viajes, ya por encuentros, ya por lecturas, ya por sorpresas y fallecimientos. El Papa Francisco falleció a las 7.35 horas, a las 2.35 horas de Argentina.

Como sorpresas literarias desconocía la existencia de Matafame (Nava) y de la ciudad de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Siempre se aprende algo leyendo.