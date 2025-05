Siempre se lo oí a quienes intervinieron en mi educación. Insistían en que debía cuidar qué decía y cómo lo decía. Piensa, me comentaban, que hay muchos oídos oyéndote y los más en cabezas más preclaras que la tuya. Así y todo, pese a los consejos, no dejé de meter la pata en no pocas ocasiones. Suerte que siempre hubo quien me corrigiese para poder avanzar un peldaño hacia la mejora.

No entiendo que muchos de nuestros representantes públicos hagan exposiciones cargadas de memeces y que con la cantidad de asesores que tienen no haya quien les advierta que no es así, porque el discurso de una persona termina identificándolo y las patrañas y mentiras en auditorio con sentido común dirigen al orador hacia la descalificación. Sé que el juicio de valor sobre el contenido de las peroratas de estos personajes está mediatizado por la filia o fobia con el personaje y lo que para unos es esperpéntico es para otros elogiable. Otra cosa es el código del mensaje. El lenguaje tiene reglas objetivas que regulan su corrección. Desconocer la concordancia de género es un fallo de parvulario. Ya había oído anteriormente usar el articulo "las" referido a un sustantivo masculino porque llevaba un complemento femenino. Es muy común cuando dicen "las miles de personas". Personas es complemento, lo correcto es "los miles de personas". Rayando ya en la bofetada a la concordancia, nuestra vicepresidenta del Gobierno, aludiendo al problema de los pasajeros de los trenes, se refirió a "Las miles de hombres y las miles de mujeres". Alguien debiera decirle que no, que no quieran cambiarnos la concordancia entre artículo y sustantivo, aunque sea uno feminista, porque "miles" es masculino ponga ella la cara que ponga.