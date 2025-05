Después del temporal...

A raíz del fallecimiento de Pepe perduran los ecos de sus aventuras en el Daniellu, sito entre Santa Eulalia, la mina de la Vega(Aramil) y Traspando, en busca del oso, después de una noche de baraja coñac y anís en Casa Pilar, bar-tienda y sala de juegos improvisada, acompañado de Bernaldo Estrada Cuesta, juglar de la zona y narrador de los hechos, y David Ramos. Contado en una prosa firme, ágil y clara, no exenta de ornamento literario; escrito en una pequeña libreta azul pálida- las que usaban las amas de casa para anotar las compras del mes en la tienda- con una ortografía armoniosa, uniforme, legible, bonita – algún día os trasladaré su contenido- y también perdura la consideración que entonces, hace más de cuarenta y cinco años, se tenía a todos los mayores, en cada casa. Es proverbial la consideración y las atenciones que Pepe tuvo con su tía Adela, la anciana de rosario diario, a quien velaba y cuidaba con mucho cariño y mimo. La sociedad cambia. A últimos de los 70 o principios de los 80 no había residencias de ancianos, la única o uno de las pocas era la Residencia de Nuestra Señora de Covadonga en Pola de Siero, el Asilo, la sociedad civil más antigua del Concejo. Hoy la llamada economía plateada genera una fuente de recursos importantes en nuestra economía y más en una sociedad tan envejecida como la nuestra, que ronda los cincuenta años de edad media. Los motivos de ese cambio son muchos, pero uno de ellos, sin duda, la incorporación de la mujer al trabajo y su deseable independencia económica. Dicho esto, es de reconocer que lo más importante que tenemos en la sociedad es el ser humano, hombre o mujer, que no puede reducirse a un mero objeto o cosa, y que sin amor no somos nada, y esto es algo que debemos valorar, potenciar y sembrar. Es importante que haya buenos profesionales en las diferentes áreas del saber humano, pero tanto o más importante es que se forjen y creen buenos ciudadanos, buenas personas. ¡Que no tengamos corazones de hielo! ¡Que no tengamos medio a la vida y que reconozcamos que nuestro patrimonio más importante es la familia! En el Cantu, mirador de Traspando, a pesar del sol, la figal da excesiva sombra y el silencio es total. Pepe me faltaban estas apreciaciones que evidencian tu mucha categoría humana. No podía faltar tu tía Adela.

La normalidad toca a la puerta y nuevamente hay que hablar de muertes, de genocidios, de hambrunas infantiles, de conversaciones de paz infructuosas mientras al mismo tiempo se matan indiscriminadamente, de aranceles que paguen las deudas pendientes de los poderosos, de filtraciones de prensa, de insultos y marrullerías jurídicas, y lo más grave, la ley se queda sin contenido, se manoja a su antojo, se penaliza o no, según quien sea el sujeto…mientras exmandatarios presentes en Oviedo, en el teatro de los grandes acontecimientos, El Campoamor, alertan , avisan, de que “los nuevos autoritarismos no dan golpes de Estado, llegan por los votos”…, abusos y las desigualdades en aumento… No se sostiene que ante una situación tan desesperada los responsables políticos no se pongan de acuerdo en busca de una solución que no tense la vida nacional, que estabilice y esto debe empezar por cambiar la ley electoral, que lleva bloqueando la vida española y enfrentándola desde hace años, casi décadas, y generando las desigualdades que todos conocemos, .

Ante una situación tan desoladora e inapetente, solo me queda acudir a la realidad más próxima, la de aquellas personas que con su vida alegran , ayudan y motivan a los demás, así la de aquel marido, anciano, de pocas fuerzas, que cuida de su esposa enajenada, la de esos abuelos que cuidan de sus nietos y suplan a sus hijos en lo que haya menester, la de esos muchos voluntarios que se desvelan para que al indigente no le falte lo más necesario, incluso hasta la esperanza…No es la primera vez que lo digo, da la impresión a poco que se rasque, que vivimos en dos sociedades, en dos Españas, la oficial (la de los privilegios, disculpas, justificaciones silencios o abusos…) o la real, la que madruga, trabaja y sufre para subsistir y llegar a fin de mes y solo espera y desea una buena noticia, una ilusión , una vida ejemplar y es que a día de hoy como decía Steinbeck “…el hombre es la mayor amenaza para el hombre, pero también su única esperanza” .

Yo, a día de hoy, apuesto por la esperanza, y ejemplos como Pepe y otros muchos lo justifican. Hoy, cuando escribo estas letras la Tonada rinde tributo en Lugones a Esther Peinó por su labor en defensa y difusión de la “tradición asturiana”. ¡Enhorabuena! ¡Bien merecido lo tienes!

P.D “La esperanza va mucho más allá de aguardar pasivamente y desear. Sus atributos son el entusiasmo y el ímpetu. Lo que necesitamos no es ninguna sacudida, sino una política de la esperanza que, frente a un clima de miedo, propicie una atmósfera de esperanza” (Byung-Chul Han , Premio Princesa de Asturias de Humanidades 2025)