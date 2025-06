Clave errónea

Yo antes iba al banco. Entraba, saludaba a Carmen, que llevaba allí casi desde que Franco tenía flequillo, y ella ponía una sonrisa y me decía: "¿Qué tal, Ricardo, cómo va todo?". Y yo, que me sentía como en casa, le soltaba alguna gracia, hacía lo que tenía que hacer y me iba con la dignidad intacta, como todo hijo de vecino. No hacía falta clave, ni app, ni un código de esos que te mandan a la nube, que no sé dónde queda, pero como esto siga así acabaré buscándola con un palo y una brújula, como cuando íbamos al monte.

Ahora, entro en el banco y me recibe un cacharro con forma de tablet empotrado en un atril. Una especie de mostrador que me pide que toque la pantalla. Lo hago. Nada. Toco otra vez. Se enciende. Me pide que elija una operación. Le doy a "operación sencilla". Me responde: "Primero introduzca su clave de cliente". ¿Cuál, alma de cántaro? ¿Esa que anoté un día en un papel que después solo Dios sabe dónde puse? Pues esa. Y si no la tienes, ajo y agua. O vuelves con tu nieto de cinco años que seguro que sabe entrar a la primera.

El otro día quise hacer una compra por internet. Un libro. Nada de drones ni piezas para un cohete. Un simple libro. Introduzco mi tarjeta, con los números largos, los cortos, la fecha de vencimiento y el CVV, que suena a vacuna de la gripe. Le doy a "aceptar" y me salta un mensaje casi diabólico: "Necesitamos validar su identidad. Abra la app del banco y autorice esta operación". Total, que busco la app en el móvil. No está. Me la bajo. Me pide una clave para entrar. ¿Qué clave? La que mandaron al correo. ¿Qué correo? Ese al que no entro desde que tomamos el islote de Perejil. Busco la clave. Nada. Y en ese momento, con el sudor frío recorriéndome ya la espalda como si fuera a desactivar una bomba, por fin llega mi hija pequeña.

–Papá, ¿qué estás haciendo?, me pregunta al verme tan azorado.

–Intento pagar un libro.

–¿Pero has autorizado la operación en la app?

–Sí, pero la app me pide una clave que no tengo porque la enviaron a un email que no recuerdo, y además ahora el móvil me pide reconocimiento facial, pero como llevo gafas no me reconoce, y…

–Vale, deja.

Y va y toca la pantalla dos veces, desliza un dedo como si acariciara un gato, y me dice: "Ya está". Así. Sin más. Como el que apaga la luz al salir del baño. Y luego se va, dejándome allí, con la dignidad hecha migas y la sensación de que me faltan dos hervores. Largos. A fuego lento.

Porque esa es otra: el salto generacional es ya más bien un socavón. Los críos de ahora nacen con el pulgar preparado para deslizar pantallas. Les das una cuchara y te bajan una app en la sopa. Mientras nosotros, los que conocimos la "cinta del cassette" y nos acordamos de los teléfonos con disco, sudamos tinta china cada vez que tenemos que pelearnos con estos sistemas de "optimización de operaciones".

Y, ojo, que esto va a más. Va a llegar el día en que para comprar una barra de pan tengas que escanear un QR, meter una clave y autorizar el pago en la app del panadero. Y si te equivocas, en vez de una barra de pan te llega a casa un patinete eléctrico desde Vietnam. Sí.

En resumen, que esto de la digitalización está muy bien, pero, como dijo Groucho Marx, siempre que tengas a un crío de cinco años cerca. Porque para la mayoría de los que ya peinamos canas, si lo digital es el futuro, que alguien nos preste un tutorial. Pero en papel. A doble espacio. Y con Carmen la del banco explicándolo paso a paso. Es lo que hay.