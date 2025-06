No tenía ninguna gana de ponerme a leer las 490 páginas que evidencian la corruptela. Cuando alguien de la organización del gobierno tiene un acierto es compartido por todos los miembros y se complacen todos del éxito. Cuando la situación es la inversa, nadie se manifiesta vinculado a quien armó el desastre. Pero esto ocurre en casi todos los ámbitos. Si un amigo tiene un éxito, nos falta tiempo para manifestar donde sea y a quien sea, que es amigo nuestro, como si los beneficios de esa persona se nos comunicasen también a nosotros. Si el amigo hizo una jugarreta solo hacemos silencios y si alguien nos vincula a él nos llenamos de un ya..., pero últimamente... En resumen que queremos mostrar nuestra desvinculación con el personaje. En esta situación, que es probablemente el caso más escandaloso de corruptela desde que existe la democracia, lo correcto hubiese sido mostrar la derrota y pasar la decisión sobre el futuro al pueblo. Ciertamente, que el Presidente del Gobierno no estaba preparado para rendirse y convocar elecciones, pero es solo fruto de engreimiento, porque datos sobrados tenía de hacia dónde iban las cosas.

Tampoco entiendo que las personas que constituyen el gobierno no hayan asumido colegiadamente la responsabilidad y hayan presentado su cese, mostrando la contradicción ética de pertenecer a un grupo que ha decepcionado al pueblo. De todas formas, como no voy a leer las 490 páginas no sé qué decir, igual lo mismo que oí esta semana a un sin fin de vecinos: "¡Ay Dios, qué vergüenza!". Lo que no voy a repetir con ellos es lo de "Son todos iguales, son unos...". Porque no todos somos iguales.