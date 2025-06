De Chiclayo a Valdesoto…

Es difícil entender lo que son España e incluso Europa, aunque no lo reconozca explícitamente su Constitución, sin hacer referencia a la base cristiana que impregna nuestra moral civil, y más en estos tiempos de un racionalismo temerario que no da solución a los problemas que afectan y agobian al hombre, entre ellos su afán de pervivencia, de eternidad, y es que la razón convertida en diosa en el siglo XVIII se ha transformado en timo, fraude, en instrumento ineficaz y hasta diría que perturbador. No basta la razón para entender el mundo que nos rodea, reconocido incluso por científicos como el matemático Alexandre Friedmann que en 1922 y desde la Universidad de San Petersburgo tuvo el coraje de decir, en aquellos tiempos difíciles de beligerancia marxista, lo siguiente: "Se puede también hablar de la creación del mundo a partir de la nada”.

Desde entonces el ser humano se abre a todas las posibilidades y una es saberse poquita cosa, que un ser superior nos crea, cuida, protege, pastorea, se preocupa de nosotros; no le somos indiferentes, y que dentro de su invisibilidad se hace presente cuando menos se espera, y si esto ocurre todos los días del año, no sé por qué, el Espíritu Santo, la tercera Persona de la Santísima Trinidad, se está haciendo más presente últimamente ya en Chiclayo (Perú), ya en el cónclave que ha elegido al Papa León XIV, y más en este mismo mes de junio, consagrado al Espíritu Santo, y concretamente el pasado domingo 15 de junio, a las 19.00 horas, ante los muchos fieles de la Parroquia San Félix de Valdesoto y el motivo no fue otro que asistir a la primera misa de un hijo de esta parroquia, don Dimas Fernández Fernández, a quien acompañamos en un día tan importante y a quien deseamos lo mejor en su nueva etapa sacerdotal. ¡La mies es mucha y los obreros pocos, que el Señor siga enviando operarios a la mies!

Si siempre ha sido muy necesaria la labor de un buen sacerdote- cuánto les debemos-, con más motivo en estas épocas de increencia y amoralidad, en la que parece que todo vale y el egoísmo es la única guía de nuestras vidas. Don Marcos Argüelles, natural de Pola de Siero , amigo y párroco de Campo Caso, alertó en su homilía, de tono franco y cercano, de la importancia de la labor pastoral, en la que uno debe conjugar el tono divino -acercar fieles a Dios, objetivo principal-, sin olvidarse o excluir las preocupaciones y problemas del diario vivir, y lograr que nuestras conductas contribuyan a que la tierra sea cada día más humana y más divina. ¡Qué se note que somos hijos de Dios y como tal nos comportamos!

Don Dimas, nervioso, emocionado y agradecido citó a aquellas personas que han sido claves en su vocación, familia, vecinos como Pipo, amigos sacerdotes, profesores, formadores del Seminario como Don Jaime, Don Sergio, Don José Antonio, actual rector del mismo, Don Fermín, párroco de Pola de Siero, Don Tito y como buen valdesotino hizo gala de su amor a la parroquia y a sus gentes, a sus fiestas de San Félix y sus singulares desfiles de carrozas, en las que participó muchos años, que son algo único en Asturias por todo, por la entrega y participación del vecindario – muchos meses de trabajo -, por su creatividad, su agudeza crítica y su interpretación- todo puntúa-, aunque a veces la megafonía o el mal tiempo haga de las suyas.

Nunca vi tantas albas y estolas en el presbiterio de San Félix, cerca de veinte entre sacerdotes y diáconos, de todas las edades, aunque dominaban los jóvenes, - San Félix que preside el retablo daba la impresión que soltaba la muela del molino de contento que estaba- , y en la parte izquierda de la Iglesia, unos diecisiete seminaristas participaban gozosos de la ceremonia de un compañero ya sacerdote, presbítero, y mi grata sorpresa al encontrarme entre ellos a dos antiguos alumnos. ¡Qué alegría! ¡Qué Dios les proteja, te proteja y nos proteja! En un día así es oportuno recordar aquellas palabras del apóstol intelectual Pablo a los Corintios que dicen: “Nosotros llevamos un tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios”.

La Iglesia llena, con fieles venidos de muchas partes: Valdesoto y alrededores, Oviedo, Pola de Siero, San Juan de Somió y toda la ceremonia arropada por la música, que bajo la sabia batuta de Don Sergio Mendaro, sublimiza más todo lo que se hace y como despedida el tradicional besamanos en el que le transmitimos nuestro cariño y el mejor de los deseos, y como recuerdo la bella estampa de las Bodas de Canaán, inicio de la vida pública de Jesús, y las oportunas palabras de su Madre María, de “Haced lo que él os diga”, y es que como se suele decir “donde está María , está Jesús”, y todo ello en un día espléndido, en el que hasta los pájaros acompañaban en silencio al coro de la iglesia, y en el que los muros y almenas del Palacio de la Condesa de Villarea dan ese tono majestuoso, de época ,que desvela la presencia de ilustres huéspedes del pasado ,como Jovellanos, nieto de Serafina, hija de Francisco Carreño Miranda, el mismo Alfonso XIII o a su tía Isabel de Borbón, más conocida como “La Chata”.

¡Enhorabuena Don Dimas, cuenta con nuestra oraciones y ayudas! ¡Gracias por tanta generosidad! ¡Recuerda que las manos de un sacerdote tienen mucha fuerza!

Después el tradicional pincheo en el Centro Polivalente. Antes y después de la ceremonia, las palabras y el recuerdo fueron los mejores ingredientes. Entre otros muchos temas se habló hasta de la película de Ben-Hur y del obediente y servicial perro pastor alemán del párroco Don Pedro Parajón… Los que visitaban Valdesoto por primera vez se fueron contentos y asombrados, el entorno lo permite y más si brilla la luz y la temperatura es agradable.

Si el pasado 8 de mayo, jueves, el cónclave de cardenales, con la ayuda del Espíritu Santo, eligió como Papa al cardenal Robert Francisco Prevost, obispo de Chiclayo – el Papa número 267 -, este domingo, 15 de junio, también el Espíritu nos confirma que un hijo de esta parroquia, Don Dimas Fernández Fernández, es nuevo presbítero de la Iglesia Católica. Todo un privilegio.

Después una ceremonia tan emotiva y cercana, sabía que tenía que escribir estas palabras, era mi deuda pendiente y con ellas te trasmito mi deseo que seas un buen sacerdote , de los que tan necesitados estamos. ¡Que Dios cuide su recipiente de barro! ¡Enhorabuena!

No pasaron dos días de esta alegría, cuando nuevamente Valdesoto me convoca y es que el martes, 17, a las 19.00 horas, se celebra funeral por el eterno descanso de José Díaz Roces, más conocido como Pepito el de la Casona, recinto que acoge las bellas representaciones etnográficas del “Valdesoto de Antaño”. Una de las personas más singulares de esta parroquia, que con su media sonrisa y sus palabras medidas, era- me cuesta decir “era”- un prototipo y defensor de la misma. Se puede decir, sin caer en la exageración, que Valdesoto era él, pues no entendía la vida sin su Valdesoto, su paraíso terreno. ¡Qué Dios le tenga en la gloria!

Por último, ya que el Espíritu Santo es noticia y más en estos tiempos, como ya he citado anteriormente, quisiera pedirle como cristiano que soy, aunque no muy ejemplar, más bien del furgón de cola, que aumente nuestra fe, que cuide de todos sus recipientes de barro y que de una vez, después de veinte años intentándolo, Valdesoto sea Pueblo Ejemplar 2025, motivos muchos, sobran, y de ello doy fe. ¡Ya toca! Pocos pueblos hay tan dinámicos, tan vitales, tan emprendedores, tan trabajadores, tan amantes de lo suyo, tan festivos y tan creadores como ellos, y esto lo acreditan año tras años, con hechos.

Soy de las personas que miden los años por proyectos, ya tengo algunos, y entre esos proyectos está escribir semanalmente estas letras, y os digo que desde mi más tierna infancia ya oía a los mayores aquello de "Valdesoto, pueblo rico y hermoso”. Señores del Jurado del Pueblo Ejemplar: por favor, reconózcanlo. ¡Muchas gracias!

Empecé este escrito reconociendo que la razón no me ayuda a entender en su totalidad el mundo que me rodea, que deja muchas preguntas sin respuesta, que tengo que acudir a otras fuentes que las contesten, que den amparo, sentido a mi vida y que me ayuden a desarrollar como persona, ya que hasta la muerte todo es vida, y estas no son otras que mi fe cristiana, con su lectura de la Biblia y El Quijote, considerado por alguno como la Biblia laica, por su cantidad de avisos, sugerencias y experiencias. Me niego a no ser nada, quizás sea más cómodo, compromete menos. Ya el poeta alemán Novalis decía: “Donde no hay Dios, hay fantasmas” Hoy, por desgracia, basta salir a la calle o ver la televisión para comprobarlo.

P.D: “Jovellanos, el nietu de Serafina, se alojó en el Palacio de Valdesoto en el año 1790 durante una de sus expediciones mineras…”