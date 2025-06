Sentarse ante un papel en blanco

En un día de mucha luz y no con mucho calor, sentarse, sin prisa, ante una amplia y espaciosa mesa de madera da sensación de inmensidad y favorece la reflexión, el plantearse para qué escribe uno semana tras semana, si sirve para algo, pues la agónica realidad que nos rodea no cambia, sigue ahí, dígase lo que se diga, denúnciese lo que se denuncie, descúbrase lo que se descubra; sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso, y esta no es otra que corrupción, desprecio a la Ley, reparto de beneficios entre colegas del gremio, y ante las evidencias palmarias con prostitución incluida, meras etiquetas justificativas de que “la izquierda no roba”, no sirven, cuando todos sabemos que no es verdad, pues hay muchas formas de robar, una de ellas aferrarse indebidamente al escaño por temor al voto …Esto ya hace tiempo que no sirve. Nadie tiene impunidad ante el delito, sea de izquierdas o derechas. La inmunidad hay que merecerla, no con tópicos y palabras, sino con conductas, evidencias, hechos.

Dividir el mundo en buenos y malos, izquierdas y derechas es pobre, simple, incompleto, es, casi diría, un atentado a la inteligencia. La vida es más rica, más variada y lo más importante y singular es la persona, sea cual sea su ideología, y ejemplos, en un sentido y otro tenemos muchos, desde el recientemente fallecido y muy querido expresidente de Uruguay, señor Múgica, o la del líder socialista italiano Bettino Craxi, que mandó a su partido a las catacumbas. Ya se sabe que no hay nada seguro, que la realidad es cambiante y que lo que nos tipifica y sublima como especie es la capacidad de pensar. Respetémosla. Dos por dos son cuatro, no tres y medio…

Dicen que la mejor manera de combatir el nacionalismo y el inmovilismo es viajar y el otro día en uno de mis viajes lectores me encontré con este fragmento de Gandhi esculpido en el mármol de su tumba en Nueva Delhi y que dice así: “Política sin principios. Riqueza sin trabajo. Placer sin conciencia. Sabiduría sin carácter. Comercio sin moral. Ciencia sin humanidad. Culto sin sacrificio”. Los siete pecados sociales según el Mahatma. ¿Quién da más? ¿Se ajusta la clase política española y nuestra sociedad a estos parámetros? Ya decía no hace mucho tiempo Galdós que el problema de España era la empleomanía, llámense asesores, fontaneros, directores generales, activistas de prensa-sigue habiendo miles de “cesantes” en la política española- y eso condiciona y limita la vida política en España, a la espera que los tribunales se pronuncien.

El pasado miércoles, 25 de junio, en la Cumbre de la OTAN, la foto de nuestro Presidente, aislado entre el resto de los miembros, lo dice todo. No se puede seguir así, no hay otra alternativa que “Exit”, ”Saída”,“Salida”. Si se ha cuestionado su legitimidad social desde el inicio de esta nueva legislatura en julio de 2023 – no ganó las elecciones-, pasados dos años carece de ella y por los motivos que todos sabemos. ¡Cuánto más tarde peor para todos! La Seguridad Social ya adeuda 126.000 millones de euros al Estado.

En tiempos de vacaciones, de descanso, y a la espera que se reconduzca la vida española, es oportuno preguntarse como hacía Alejandro Casona sobre cuáles son los ingredientes básicos del Manuel del Perfecto Viajero, y entre otros muchos citaba dos: a/ Un Presupuesto real y b/ Capacidad de asombro, de sorpresa. Para lograrlo no hace falta ir muy lejos. Asturias es un buen destino.

Estas son las reflexiones que se han hecho presentes en mi cabeza, en un día de mucha luz, papel y espaciosa mesa.

¡Feliz verano!

P.D El conocido escritor Javier Cercas ratifica que” Europa es inimaginable sin el cristianismo”. La prensa del pasado viernes informa que España cuenta con 333 camadas de lobos, un 12% más que hace diez años; Asturias 45, un 21% más.