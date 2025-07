Evasión mientras persiste el contagio

Uno tiene que subsistir y buscar fuentes de motivación que justifiquen vivir, a pesar del ambiente putrefacto y corrupto que se respira, y todo ello pasa por huir de lo tóxico y de sus seguidores, que últimamente se prodigan en exceso e incluso los premian (véanse los índices de audiencia de algunos programas televisivos). Y nuevamente la lectura, la buena literatura como el buen cine, son una excelente solución, a pesar de las dificultades que ello entraña - hay que escoger, hay que seleccionar- y mucho de ello depende del posicionamiento o empuje que uno tenga. Esto no es nada nuevo y escritores y pintores hay que consiguieron la fama después de muertos.

Llegan las vacaciones y una de mis preocupaciones es ver qué libros meto en la maleta – no todos merecen ese privilegio de viajar, descansar y ser leídos-, elección que no es fácil, ya que hasta la crítica que se dice especializada cambia de opinión según sea el menú del restaurante; para el avión suelo llevar lectura relajante e incluso poesía, pero eso sí, que el tamaño de la letra sea la adecuada, tamaño de fuente 18 . Últimamente, ante tanta inseguridad, echo mano de mi intuición, me aconsejo a mí mismo, no sin cierto éxito.

Así, para esta ocasión me apropié de tres libros, uno de Alejandro Casona (escritor de periódicos) del que ya hable la semana pasada, de una Antología Poética de Pablo Neruda, que nunca deja de ofrecernos imágenes que impactan como cuando habla del “verano redondo como una sandía”, de los ojos de su Matilde, “ojos negros duros como puntas de clavo”, o cuando escribe aquellos versos tan adecuados al momento que vivimos y que dicen : “Yo quiero que cante el silencio/ como si fuera transparente/ y tuviera voz de agua…”. O cuando nos advierte que “es peligroso caminar /hacia atrás porque de repente / es una cárcel el pasado…” . El tercer libro, de cierta extensión, es una recopilación de artículos del dilecto discípulo de Ortega y Gasset, Julián Marías, una de las personas más solventes del panorama intelectual de la España de la segunda mitad del siglo XX, que en uno de sus artículos cuando reivindica la importancia del pensamiento del ensayista brasileño Gilberto Freire, natural de Recife, y argumenta que éste defiende que Brasil es un país hispano o si se prefiere ibérico y que así lo expone en su libro “O brasileiro entre os otros hispanos”. Y no se olvide, como dice Marías, que en los años decisivos de 1580 a 1640, capitales para la constitución del Brasil, sus reyes fueron los mismos de España: Felipe II, Felipe III y Felipe IV…

El mundo hispánico puede reivindicar muchas cosas y evitar muchos problemas, pues pocas naciones y continentes pueden presentar una hoja de servicios como la nuestra, aunque nosotros, por desgracia lo ignoremos o no lo valoremos en su medida. Aún estamos a tiempo. Esta es una lucha que siempre he hecho mía, pues más de 810 millones de hispanos, incluido Brasil, si nos organizamos podemos mucho. Recientemente se supo que las empresas del IBEX 35 incrementaron sus beneficios en un 20% en el primer semestre del año y el principal foco de atracción sigue siendo América del Sur ; algo ayuda tener un idioma y cultura común.

Palabras de Gilberto y de Ortega que quiero hacer mías ahora que Bahía, ciudad de la alegría y de la música, celebró sus 202 años de la Independencia portuguesa, el pasado 2 de julio 1823 y por el centro, en pleno casco histórico, en el Pelourinho, famoso por la actuación de Michael Jackson, gentes de toda condición proclamaron “Eu Brasil” y en el paseo marítimo de “Río Vermelho” aún luce restaurante que titula “Salvador Dalí”.

Sin tradición no hay futuro y sin San Pedro no se entiende Pola de Siero y ello se encarga de recordarlo anualmente nuestra Parroquia y la Asociación de Amigos del Roble, que en esta ocasión ha recuperado la tradicional “Puja del Ramu”, cuyo importe irá destinado a sufragar las obras de rehabilitación del templo. También este domingo, 29 de junio, la Asociación San Antonio de Lieres celebró sus veinticinco años de actividad, en los que la solidaridad y la sensibilidad ante las necesidades de los demás es su componente fundacional. ¡A todos ellos muchas gracias!

P.D Los llamados Países BRICS o emergentes, entre ellos Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Arabía Saudí, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, Indonesia e Irán, se reunirán los días 6 y 7 julio en Río de Janeiro. Alcanzan el 39 % del PIB mundial y el 49% de su población.

“…Guarda tu luz, oh patria, mantén tu dura espiga de esperanza en medio del ciego aire terrible…” (Pablo Neruda)