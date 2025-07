Esta semana volvió a pasar. No es la primera vez ni será la última. Un hombre vino a arreglar algo sobre su testamento y volvió a hacer la pregunta, esa que toca escuchar mientras quien te la hace baja un poco la voz, doliéndole hablar de ello: "Tengo un hijo con el que no hablo desde hace años. No sé por qué. No hubo una bronca concreta, no hay una causa que conozca. Simplemente, un día empezó a alejarse… y ya no volvió". Me contó que hace unos días se lo cruzó en la calle. Intentó acercarse, solo para decirle que su madre estaba mala, que por qué no se pasaba a verla. Y la respuesta del hijo fue una voz. Un escándalo en plena calle. La gente mirando. La vergüenza clavada como una estaca.

Y entonces vino la pregunta. Esa que ya me ha tocado escuchar tantas veces: "¿En qué me equivoqué?" A esos padres yo les respondo lo mismo que me dijo hace años un viejo amigo cura con quien un día comenté lo de la pregunta y a quien al parecer también le tocaba a menudo escucharla: "No, tú no te equivocaste. Solo el hecho de hacerte esa pregunta ya te exculpa".

Y sí, claro que no se puede generalizar; claro que es cierto que hay padres que a veces son ellos los que generan esas situaciones; pero yo aquí me refiero a los que conozco y me han hecho la pregunta, o a los que he llegado a conocer mejor después de que la me hayan hecho. Y en la gran mayoría de esos casos lo que estoy contando es lo que hay. Y sí, claro que también se podría haber hecho mejor en algo. Todos podríamos. Nadie sale indemne de criar a un hijo. Uno mete la pata mil veces sin querer, desde el amor, desde el miedo, desde la torpeza de quien educa sin manual de instrucciones. No lo hay. Pero no. No siempre hay culpa. No siempre hay error. A veces, simplemente, hay hijos que se tuercen, que toman caminos oscuros o distantes, que rompen el vínculo sin que se sepa bien ni cuándo ni por qué. Y eso es un dolor que no cabe en ningún documento. Un dolor que no se explica, porque duele sin lógica. Porque uno recuerda cómo era de niño, cómo le enseñó a andar en bici, cómo le abrochaba el abrigo en invierno. Y luego mira a ese adulto extraño que ya no lo llama, que lo evita, que lo juzga. Y no entiende nada.

A menudo los hijos salen distintos. No malos, no buenos: distintos. Los que tenemos más de uno lo sabemos. Crecen en la misma casa, con el mismo cariño, la misma educación, y aun así parecen venir de planetas diferentes. Uno ve las cosas blancas y el otro las ve negras; y si tienes ya tres, resulta que el tercero las ve grises… ¿Y sabes qué? Que eso no es cosa ni culpa tuya. Ni de nadie. Hay cosas que vienen de fábrica. Por lo mismo que hay heridas que no te pertenecen y motivos que ni ellos mismos saben explicar.

Pero tú, que sigues preguntándote "¿en qué me equivoqué?", no te castigues más. No sumes culpa al dolor. Bastante tienes ya con ese silencio, con esa ausencia. Bastante carga llevas al ver cómo tu hijo se aleja sin que puedas alcanzarlo. Ser padre, ser madre, no es garantía de nada. No lo fue nunca. Es amar sin red. Es dar sin esperar aplausos. Es quedarse con los brazos tendidos incluso cuando ya no hay nadie al otro lado. Eso, y no otra cosa, es ser padre.

Y si algún día ese hijo vuelve, ojalá lo haga. Pero si no lo hace, que nunca te encuentre doblegado por la culpa. Que te encuentre en paz y en pie. Porque lo diste todo. Porque lo seguiste queriendo incluso cuando te dolía. Porque te hiciste la pregunta. Y eso, créeme, es más que suficiente.