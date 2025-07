Sí, ya están aquí. El otro día coincidí con unos cenando. Me refiero a los turistas de verano. Ya están aquí, con esa mirada de explorador de National Geographic recién soltado en la selva y la ilusión de descubrir "lo auténtico"; puntuales como los chubascos de agosto; cargados de esas expectativas que da el pensar que "Asturias es toda verde porque llueve mucho, pero seguro que esta semana no toca". Ilusos.

Estaban en la mesa de al lado. Dos parejas. De Madrid, que creo que no me equivoco. Ellos pidieron una fabada de entrante, y dije cenando, con más compango que un banquete medieval. Ellas, más prudentes, empezaron por una crema de nécoras porque lo vieron en el blog de una influencer gallega. Vámonos, grande. Después, pidieron unos cachopos. Para compartir. Lo que les trajeron parecía una colchoneta hinchable. No cabía en la mesa. Telita con el cachopo o lo que fuera aquello. Y después de la foto escanciando, o más bien regando el suelo, todavía van y piden postre. Arroz con leche. La leyenda cuenta que aún siguen haciendo la digestión.

Otra mañana coincidí con otros en Arriondas. Aparecieron embutidos como morcillas en neoprenos que costaron más que la matrícula de una privada, dispuestos a bajar el río como el que atraviesa el Amazonas. Se tiran al agua con ese entusiasmo con el que un crío se mete en la piscina el primer día de verano; la piragua se les gira, se les clava, se les escapa; y a los quince minutos ya hay uno preguntando si quedan muchos "rápidos" o si en el río no hay carril bici. Eso sí, de palear, poco, porque aquel día coincidieron con otros siete mil intrépidos bajantes del Sella.

Hace unos días se me ocurrió ir a la preciosa y tranquila playa de Porcía, allá por El Franco. Preciosa, eso sí, cuando hay playa, porque ya un par de horas antes de la marea alta a la playa se la come el mar y hasta luego Lucas. Y cuando los que estábamos allí ya plegábamos bártulos, que el agua ya estaba empezando a llegar, se presenta una familia entera dispuesta a pasar el día: padres, niños y abuela, con su mesa, sombrillas, sillas, nevera, flotadores para los niños, redes cazacangrejos y hasta creo que un sofá. Tuvimos que acercarnos y explicarles la cosa. No sabían lo de las mareas. Pobres.

Y recuerdo que uno de estos años de atrás, que se me ocurrió subir el Angliru, en coche, topé con otros en Viapará dispuestos a subir el puerto en bici como si fueran a por el pan al Carrefour, ajustándose los pulsómetros y embadurnándose las entrepiernas con una crema antirozaduras de bioalbaricoque. A los setenta y cuatro metros de empezar ya estaban llamando a una ambulancia.

Pero, eso sí, mientras estén aquí, Asturias sonríe, porque sabe que esto es de lo que nos va quedando y que nuestra obligación es tratarlos bien, no porque lo ponga en ningún folleto de turismo, sino porque nos sale. Porque esta tierra, aunque socarrona y orbayante, tiene una forma de recibir que no se enseña en ningún grado universitario: se mama con la leche y se aprende en las fiestas de prao. Nuestra obligación es darles lo que somos, sin disfraces ni trampas, con esa calidad que aquí nos sobra, sin intentar colarles fabada de lata mala ni cachopos tristes de recuelo y microondas, que así es a veces la cosa. Bienvenidos sean. Con sus bicis, sus neoprenos de ochocientos euros y su afición a pedir fabada para cenar. Total, ya se les pasará.

Así que eso: ya están aquí. Y ahora, a cuidarlos. Es lo que hay.