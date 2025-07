330 años del Carmen y Carmín

Este 20 de julio de 2025 se cumplen 330 años del origen de las fiestas del Carmen y Carmín de Pola de Siero, cuando el matrimonio formado por Andrés del Quintanal y su esposa María García erigieron una capilla en honor y alabanza de la Virgen del Carmen, en la zona de Les Campes, con la intención de favorecer la devoción mariana –concretamente un 16 de julio de 1695, festividad de la Patrona-, y desde entonces, salvo contadas excepciones y supongo por situaciones límite, se siguió celebrando e implorando a la Virgen del Carmen, cuya imagen se venera en el templo parroquial y es que “Quien busca a JESÚS, lo encuentra en MARÍA”.

Las fechas, los números, dentro de su desnudez -no necesitan adjetivos- hablan por sí solos e indican bastante. Pocas fiestas en España son tan longevas y llevan consigo un componente espiritual, sentimental, cultural que nos obliga a todos y que se hace presente cuando menos se espera y es este patrimonio inmaterial el que debemos cuidar, mimar, proteger; de no hacerlo fracasaríamos como generación y eso no nos lo podemos permitir, y es que no puede existir futuro sin un pasado, sin un respeto a la tradición y a la consideración de todos aquellos que nos han precedido, que con su esfuerzo abnegado y silencioso han hecho posible la Pola que hoy tenemos y pisamos.

Todo se resume, como bien ha dicho El Ventolín en su pregón, en el respeto a la tradición, a nuestras creencias y costumbres, a nuestras esencias, a lo que nos individualiza sin segregarnos. No hace mucho el escritor Javier Cercas nos decía que “Europa es inimaginable sin el cristianismo” y, añado yo, España más.

Muestras de esta veneración y respeto por lo que somos, tenemos muchas a lo largo de todo el año, pero especialmente en estas fechas cuando son muchos los polesos que, radicados en otros lugares, a veces muy distantes, con muchas horas de avión, hacen su hueco y vuelven a casa para estar con los suyos y honrar y venerar a la Madre, a la Virgen del Carmen, en su gran día y desde hace trescientos treinta años. ¡Bienvenidos!

Y ya que hablamos de fechas, de días especiales, únicos, singulares, vais a permitirme que ahora que no se lleva memorizar, aunque cada vez tengamos que usar más claves para movernos por Internet e incluso abrir la puerta del portal y de la casa, recuerde otra fecha que debe estar presente en el subconsciente de todos nosotros. Y es la del 16 de octubre de 1310 cuando Rodrigo Álvarez de Asturias ejecuta la orden dada por Alfonso X el Sabio, para que mediante una Carta Puebla o de Fundación se dé origen al concejo de Siero, por múltiples motivos, entre ellos el de proteger y favorecer el mercadeo de vecinos y visitantes.

Hay muchas maneras de dividir el año ya de manera natural (diciembre/ enero), ya por la actividad, ciclos, así para los campesinos la recogida de la hierba marca el fin del ciclo y suelen decir “ Hasta el año que viene”, y lo mismo les ocurre a los profesores, al concluir sus clases en junio “Hasta el próximo curso”. Pues a mí el Carmen y Carmín me lleva siempre a escribir unas letras y a recordar a poetas como don Cándido Sánchez y sus muchas y bellas poesías al Carmín, y también a Rufino Campal, con quien tuve la dicha de compartir mesa y mantel , después de su pregón enamorado del Carmín , que destilaba amor a Pola y sus gentes.

He escuchado pregones de auténtico lujo, sería deseable que algunos se editaran. En el apartado de los deseos que Siero siga progresando, que aumente el empleo que es el elemento básico para aumentar y estabilizar la población. Los eternos y verdaderos problemas de vivienda en el fondo son problemas de empleo. ¡Ya está bien de tanto turismo laboral! En este apartado es oportuno recordar que en España las empresas aportan el 26% de los impuestos que recauda el Estado mientras que en Europa aportan el 18%, y esto puede ir a peor, si la financiación es desigual. No admito la singularidad de nadie, ni del País Vasco ni de Navarra y menos la que ahora quieren imponernos de Cataluña. ¡Esto es competencia desleal!

Por último, vais a permitidme que os traslade un deseo cargado de petición. ¡Que las fiestas del Carmen y Carmín tengan un recinto propio, lo que se conoce como recinto ferial como ya existe en concejos próximos! ¡Feliz Carmín 2025!

(Un recordatorio: la parroquia de San Pedro de Pola de Siero saca a la venta su lotería de Navidad, cuyos beneficios irán destinado a la 2ª Fase de las obras de rehabilitación del templo).

P.D

“¡Como culpar al viento del desorden hecho,

si fui yo quien dejó la ventana abierta!

(Mario Benedetti)