Las que aún bailan

El otro día, aprovechando que estaba de vacaciones, me fui a la playa y me puse a hacer lo que uno se obliga a hacer en la playa: nada. Me vino a la cabeza esa frase de Antonio Gala: "Toda persona medianamente inteligente, en cuanto pueda, debe irse a una playa". Sí, simplemente a mirar el mar como quien hojea un libro viejo, de esos que ya no se escriben.

Y resultó que a un lado tenía a tres chicas jóvenes, veinteañeras, a las puertas de esa vida que a su edad todavía debiera parecer una promesa. Y al otro lado, tres paisaninas ya entradas en años, más cerca de los ochenta que de los setenta, de las que no se andan con monsergas ni piden permiso para reírse.

Y sin querer, palabra, escuché lo que hablaban unas y otras. Las chicas, pese a su edad, sonaban mayores. Cansadas. Como si el futuro les viniera oxidado. Miedo, ansiedad, un discurso tan repetido que parece plantilla: que si el mundo está fatal, que si todo es demasiado difícil, que para qué intentarlo siquiera. Como si les hubieran vendido una vida en ruinas antes incluso de haber cobrado la primera nómina. Las otras, las señorinas, en cambio, estaban vivas. Pero vivas de verdad. Riendo. Planeando su próxima clase de baile. Ensayando para cuando vayan a Benidorm. No fingían entusiasmo: lo tenían.

Y pensé, cosas que uno piensa en la playa, que si aquellas tres mujeres se metieran un momento en la conversación de las jóvenes, como si fueran hadas madrinas de carne y hueso, les dirían a las chicas unas cuantas verdades sin filtro:

Que sentirse un poco perdidas a sus años es normal. Que nadie viene con el mapa hecho ni la madurez llega por Amazon. Que lo de tener miedo, no saber por dónde tirar, sentirse sola, es parte del peaje. Que crecer duele. Y que, por mucho que te lo pinten bien en las redes, no hay atajos. Solo vivir. Tropezar. Levantarse. Y volver a intentarlo.

Que esperar a que todo se arregle fuera es la manera más rápida de rendirse por dentro. Que ellas, las paisaninas, crecieron con menos de todo: menos derechos, menos oportunidades, menos voz. Y ahí estaban. Riéndose. No porque todo les haya ido bonito, que ni de lejos, sino porque aprendieron a seguir bailando aunque la música no sonara a su ritmo y aunque la artrosis les paralice ya las rodillas.

Y también les dirían, probablemente, que hay que dar las gracias al menos dos veces al día: al levantarse y al acostarse. Por seguir aquí. Por estar vivas. Por tener aún tiempo para equivocarse, para amar, para reír, para llorar y también, por qué no, para volver a empezar, que, mientras haya días, hay vida.

Porque la juventud no es una edad, es una actitud. Una forma de mirar al mundo sin resignación. Se puede tener veinte años y una vida seca. Y ochenta, y seguir con la mirada llena de ilusiones.

Pero bueno. Qué sabré yo. Solo fui a la playa y escuché. Es lo que hay.