Gracias. Sí.

No sé si me explico, pero hay días en que uno vuelve a nacer sin darse cuenta. Y no por uno mismo, sino porque lo que más quieres en el mundo no se te va. Porque no suena el teléfono con la peor de las noticias, sino solo con una llamada cortada a media voz.

El otro día una de mis hijas tuvo un accidente. Y yo estaba en casa. Con el móvil a mano, como siempre. Sonó, vi su nombre en la pantalla, y lo supe. Lo supe como solo se saben las cosas que no necesitan explicación. Esa alarma muda que uno lleva puesta cuando se es padre, ese escalofrío antiguo que te recorre antes de que nadie diga nada. Y sí, su voz rota al otro lado: "Papá, ven rápido, acabo de tener un accidente con el coche". Y luego, el silencio. Ni más detalles, ni más palabras. Solo ese vacío que te aprieta el pecho como un puño. Se cortó la llamada. Y también mi respiración.

No me hizo falta que dijera dónde estaba. Sabía el trayecto, sabía que había salido hacía poco, sabía a dónde iba. Cogí el coche y fui. Y no sé cuánto tardé. Me gustaría decir que fueron segundos, aunque sé que fueron minutos. Pero al llegar, allí estaba: el coche de mi hija en mitad de la carretera, hecho un guiñapo. Y, alrededor, lo que ya no se ve mucho en los telediarios: personas. Gente que había visto el accidente, que se había detenido. Que se había bajado del coche, con la carretera mojada, con los riesgos que todos conocemos, y habían ido a ayudar. A sacar el coche, a tranquilizarla. A no dejarla sola. Porque en esos minutos, cada segundo pesa como una losa.

Cuando llegué, mi hija aún estaba dentro. Magullada, llorando, sin entender bien lo que había pasado. "Estoy bien, papá, no sé… la carretera mojada, pise un poco la cuneta, el coche se fue…". Me dijo que creía tener un brazo roto, pero que estaba bien. Y yo la miré. Y vi que respiraba, que estaba consciente, que hablaba. Y entonces fui yo el que casi no se sostuvo. Porque en ese instante supe que, de algún modo, también yo había vuelto a nacer.

Y ahora, lo que quiero decir: gracias.

Gracias al hombre que dirigió la operación para voltear el coche, como si fuera suyo, como si dentro estuviera su hija. A los que pararon detrás, delante, a los que no siguieron de largo. A esa chica del coche blanco que no se separó de ella, que le sostuvo la mano la miró a los ojos y fue la primera que le dijo: "Tranquila, que estás bien". Gracias a los que hicieron lo que había que hacer, sin preguntar, sin mirar el reloj, sin hacer fotos para subirlas a ninguna parte, que estuvieron donde tú aún no podías estar, pero ellos sí.

Gracias a los sanitarios de la ambulancia, que no solo la atendieron con profesionalidad, sino con una humanidad que no se paga con nóminas. Que al tocarle el brazo le dijeron con calma y con una sonrisa: "Tranquila, no parece que tengas nada roto ni de gravedad". Y esa frase fue, en ese momento, el mayor bálsamo del mundo.

Gracias a los guardias civiles de Tráfico que llegaron rápido, hicieron lo suyo con eficiencia y sin estridencias. Que no solo hicieron su trabajo bien, sino que lo hicieron con esa misma humanidad, como en realidad es casi siempre, aunque casi nunca lo digamos.

Y gracias, sobre todo, a esta sociedad que tanto nos empeñamos en despreciar a diario, como si ya estuviera todo perdido, como si ya no quedara nadie decente. Y resulta que, cuando pasa lo que pasa, cuando el barro te llega al cuello, ahí están: los vecinos, los desconocidos, los que no se lo piensan, los que aún tienen esa decencia que no se estudia ni se legisla. Esa que se tiene o no se tiene.

Sí, gracias. A los que paran. A los que se mojan. A los que no siguen de largo. A los que no miran el reloj. A los que hacen lo que hay que hacer sin más motivo que el de ser persona. Porque, a veces, en esta jungla de egoísmos, móviles y prisas, también hay quien se detiene. Quien se para y ayuda.

Gracias. Sí.