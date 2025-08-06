Sí; el otro día me lo dijo alguien. Nos pasamos la vida diciendo "más tarde". O después. O luego. O mañana. O cuando tenga tiempo, o se calme el trabajo, o los niños crezcan. O cuando me jubile, claro. Y así se nos va. Sin ruido. Como los padres que apagan la luz de sus hijos al salir de la habitación.

Pues eso; le dijiste a tu madre que pasarías a verla el fin de semana. Pero el fin de semana se llenó de fútbol, de compras, de nada. Y cuando te diste cuenta ya era lunes. Y ella seguía esperando con el teléfono en la mano.

Y a tu hijo le prometiste enseñarle a andar en bici, a lanzar piedras al río, a no tener miedo a caerse. Pero siempre estabas liado. Y el niño creció. Y aprendió solo. Y tú te perdiste tantas cosas que ya nunca se repiten…

Y también a tu pareja le juraste un viaje, una escapada, una conversación sin pantallas. Más adelante, dijiste. Pero "ya sabes cómo está todo", y ese más adelante se convirtió en un territorio fantasma. Un país al que nunca llegaste. Y un día te diste cuenta de que compartíais casa, pero no tiempo. Ni ganas. Ni vida.

Sí. Siempre hay algo más urgente. Y vas dejando todo eso para más tarde. Con esa fe ciega en que habrá tiempo. Como si el tiempo llevara puesto nuestro reloj de pulsera. Pero no, la vida no se para ni se puede dejar sobre la mesita de noche; ni espera a que ordenes tu agenda; ni te manda recordatorios. Y un día te deja con eso que no hiciste, con lo que no dijiste, con lo que no viviste. Con todo eso que no grita, que no interrumpe, que no se queja. Que solo espera. Hasta que deja de hacerlo.

Y no digo esto para que te sientas culpable. Lo digo porque me lo digo. Lo digo porque yo también estoy cansado de escucharme decir muchas veces "más tarde". Porque he prometido llamadas, abrazos, y ese vino que al final queda siempre pendiente.

Pero bueno, aún me queda un poco de ahora. Y a ti también. Y con eso, puede que aún podamos hacer mucho. Puede, sí.

Así que no lo dejemos para más tarde. Que no nos haga falta un golpe de la vida para recordárnoslo. Vamos a intentar hacerlo ya; decirlo ya; llamar ya; quedar ya; perdonar ya; querer ya. Y vivir también ya. Sí. Porque más tarde… Más tarde es un mal truco que se inventaron la comodidad y la pereza, esas tristes hermanas gemelas. Y a la vida se le va agotando la paciencia. Y tiene mala memoria con los que llegan tarde.