En el país de las colas ...

No estoy muy viajado, pero creo no equivocarme si digo que una de nuestras características como país son las colas, por muchas citas y servicios digitales que nos pongan. Se habla de la cola del paro, la más frecuente, del Banco de Alimentos, de la Cocina Económica, de los viajes del Imserso, del avión, del cine, del negociado del ministerio correspondiente e incluso de la cola del banco, pero lo que es menos frecuente y eso en Asturias, la tierra del paragüas y con restricciones de agua en algunos concejos (Quirós, Candamo), – lo nunca visto, a no ser por averías puntuales- es tener que hacerla cola, larga y duradera para sacar una entrada para ir a los toros.

Estamos ya en pleno calendario de las fiestas de Begoña, en Gijón, y uno de los ingredientes básicos es su Feria taurina, que comienza el día 13 y concluye el 17 de agosto. Se intenta agradar a todos: se conjuga innovación, veteranía y polivalencia. Las mejores figuras del toreo actual y los que buscan serlo, y como novedad una novillera Olga Casado que aspira a encontrar su hueco en el mundo del torero , como en su día lo encontró la torero madrileña Cristina Sánchez de Pablos, allá por los años 90 – tomó la alternativa en Nimes, el 25 de mayo de 1996-. Un año más el foso de El Bibio va a ser testigo de la lucha entre la inteligencia del torero y el instinto del animal. Esperemos que triunfe y brille el torero, síntoma de buena preparación, mucho oficio, inteligencia y arte, como evidencian desde que el hombre es hombre y el torero, torero, mucha literatura, poesía, pintura y escultura y todo ello en el país de la piel de toro, España. En plenos Sanfermines un amigo me dijo que la única noticia que vio referente a España en una cadena brasileña fue una protesta antitaurina de mal tono en Pamplona. ¡Lamentable!¡Como se aprovechan los demás de nuestros errores!

Desde que mi nonagenario amigo Basilio me llevaba a los toros para ver a El Litri, a Diego Puerta, a Paco Camino, al Cordobés, a El Viti… han pasado muchos años y muchas cosas. Lo cierto es que siempre por estas fechas escojo la corrida que más me guste y acudo a El Bibio. Este año hemos escogido la corrida del día 16, sábado, y entre los motivos hay uno, un diestro Roca Rey, a quien ya vi torear antes de la pandemia, con veintitrés años y me sorprendió. Parecía que idiotizaba al toro. ¡Vaya domino y en pleno juventud! No me sorprende su éxito en la actualidad. Esperemos que lo confirme nuevamente en Gijón. El año pasado, todos los aficionados, gozamos del repertorio de pasodoble toro y torero que nos brindó Enrique Ponce en su despedida. ¡Día inolvidable!

Este pasado lunes, 4 de agosto , se abría la venta de entradas y como otros años acudí en persona a taquilla. Eran las 10.40 horas de mañana, y lo nunca visto. Había una cola que salía desde la taquilla y se extendía por la Carretera de la Costa hasta doblar casi la mitad de la calle adyacente izquierda. ¡Muchísima gente y llegando! El sol atacaba con fuerza y hubo que a tender a una persona que se sentía mal. A todo ello hemos de añadir las noticias inquietantes que nos llegaban: “ya no quedan entradas para el día 16...” . A pesar de estas incomodidades, permanecí en mi sitio. La cola avanzaba muy despacio, y mientras la suerte, el azar, hizo que mi vecino de cola, navarro ,de Puente la Reina, pero criado en Pamplona, en la Pamplona próxima a la Plaza de Toros, me hablara de los sanfermines, de su afición taurina, y me decía que ya su abuelo se sentaba encima de la puerta de chiqueros para observar al toro y ver sus posibilidades, - lo que suele hacer el subalterno experto del torero en cuanto el toro corre dos o tres minutos por el ruedo- y de las carreras por la calle Estafeta y del mucho bullicio que se generaba en la ciudad, del precio de los balcones para observar los encierros ; de los pinchos del “Gaucho” en la plaza del Castillo, o de los “encierrillos nocturnos de San Fermín”, y siempre en diálogo la reflexión que él se hacía:”¿Por qué se politiza el mundo de los toros? Pregunta abierta a muchas respuestas, pero que ya el mismo Ortega y Gasset delimitó al decir que “Quien no sabe de política es tonto y quien todo lo politiza más tonto todavía…” ¿Alguien puede entender a España sin toros? Hasta los hay en Azpeitia y con mucho éxito.

El tiempo se nos fue de las manos , pero aun así hablamos de muchas cosas, hasta de música, del Camino de Santiago y Marcelino Oreja, del auge del carlismo en Navarra, de Montejurra, de Carlos Hugo, de genealogía y origen de los apellidos; de la Virgen del Puy de Estella y su conocida copla que dice: “La Virgen del Puy de Estella / le dijo a la del Pilar,/ si tú eres aragonesa/ y soy navarra y con sal”-, copla que un amigo, combatiente por esos lugares en plena Guerra Civil, transformaba en “ La Virgen del Puy de Estella le dijo a la del Pilar, sin Zaragoza te falla, Navarra te salvara”; de los exquisitos zarajos(tripas de cordero adosadas en un pequeño palo de sarmiento) de Cuenca que se pueden saborear en Alcalá de Henares, de la importancia de su Universidad y como no, de nuestro fracasado mayor , Miguel de Cervantes, y entre otras cosas coincidimos en que no es lo mismo viajar que hacer turismo. Por último, hablamos hasta de la cola misma. Es foto de portada de periódico. “Colas de dos horas para sacar una entrada para los toros en Gijón (Asturias)”.¡Lo nunca visto! Tiene lectura.

La espera se hizo soportable y al final conseguimos entradas para el día 16. En casa me esperaban y no puede aceptar el vino de mi colega navarro. Eran las 13.45 y en Pola me esperaban a las 14 horas. Espero verle en la corrida.

Este imprevista y duradera cola me hizo comprender cuántas oportunidades estamos perdiendo los humanos por aislarnos y dejarnos caer en las redes del mundo digital. Soy analógico y presencial. No quiero que me envíen el vaso de buen vino por correo. Citas las justas y si es posible que se prime la presencia. ¡Que no nos alejen!

P.D “Soy de anteayer como todo rumiante

que mastica el pasado todo el día”

(Pablo Neruda)