Sí, con los años te vas dando cuenta de que es posible que te estés rindiendo a muchas cosas. Pero no, no es una rendición con la bandera blanca ondeando en alto ni con el alma esperando misericordia. Te rindes como uno se rinde a la evidencia de que hay cosas que ya no se pueden salvar. Y eso no es resignación. Es simple cuestión de supervivencia.

Sí, con los años, por ejemplo, dejas de luchar contra los idiotas. Son demasiados y se multiplican cuando les prestas atención. Te los cruzas cada día, con su media sonrisa de selfi, sus frases hechas como ladrillos rotos y su soberbia de cuarto de baño. Y un día vas y decides que no te da la gana desgastarte en explicar lo evidente a quien vive enamorado de su propia ignorancia.

Sí, con los años dejas también de pelear por tener razón. ¿Para qué? Si la razón ya no vale nada y además comienzas a dudar de si la tienes. También empiezas a ver de lejos a los que solo quieren oírse hablar; discutir con ellos es como jugar al ajedrez con una paloma: tira las piezas, se caga en el tablero y encima se va volando creyendo que ha ganado.

Sí, con los años pierdes muchas cosas por el camino, claro. Algunas te duelen. Otras son un alivio. Pero también con los años aprendes que no se trata de tener más, sino de no perder lo que importa: los abrazos que no se negocian, las palabras que no caducan, los recuerdos que no piden permiso para volver.

Con los años ya no buscas finales felices; te conformas con días tranquilos. Con gente decente. Con una mesa rodeada de voces que quieren estar contigo. Con los años se aprende que una mano en el hombro, un "aquí estoy" a tiempo, vale más que mil palabras vacías.

Pues sí, con los años te rindes. A mucho. Pero no a todo. Te rindes a ciertas derrotas que ya no te duelen. A los silencios que antes arañaban y ahora apenas rozan. A los desencuentros que, lejos de entristecerte, te aligeran peso. Además dejas de pedirle explicaciones a la vida. A cambio, ella ha dejado de castigarte con decepciones. Es como si hubieras hecho un pacto: tú no te ilusionas con lo que no depende de ti, y ella te deja en paz para disfrutar de lo que sí.

Y te rindes finalmente a ti mismo. No al que soñaste ser ni al que otros querían que fueras, sino al que eres de verdad, con tus aciertos, tus grietas y tu manera de ver el mundo. Porque, cuando todo se apaga, cuando nadie nos mira, lo que queda es eso: tú mismo. Y eso, con los años, es más que suficiente para sobrevivir. Sí.