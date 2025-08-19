Ayer me di cuenta. Y no fue por leer a ningún gurú de autoayuda ni por tomarme una infusión de esas que huelen a mueble viejo. Fue sin querer. Como tropieza uno con una baldosa suelta o con un recuerdo que no buscaba.

Ayer, que decidí, porque sí y sin más, pasarme la tarde sin tener prisa, se me abrió un resquicio en el ruido del día a día. Y ahí estaba, esperando, esa especie de claridad que te recuerda que estás vivo. Que lo estás, aunque te comportes muchas veces como si solo fueras una máquina con conexión wifi y el alma en modo avión.

Ayer, sí, decidí no tener prisa, y me di cuenta, por ejemplo, de que el camarero del bar de abajo no es solo el que me pone el vino cada tarde, sino alguien que adivina si necesito que me dé conversación o que me lo deje en la barra sin decir palabra. Me di cuenta de que hay madres que arrastran el carro de la compra como si arrastraran el mundo. De que los viejos que fuman en los bancos del parque no matan el tiempo, lo rematan con dignidad.

Me di cuenta de que hacía cuánto que no me paraba a mirar, de verdad, la cara de alguien. Y digo mirarla con los ojos de antes, cuando no había pantallas entre las pupilas y la vida. Me di cuenta de que hay vecinos que saludan con los ojos antes que con la voz. Que el pan de la panadería de la esquina huele siempre a domingo aunque sea martes. Que el carnicero del mercado sigue llamando "reina" a las clientas mayores porque sabe que a muchas nadie las llama así desde hace años. Que los perros viejos no ladran, observan. Que los buzones ya casi no reciben cartas, pero siguen esperando. Que la vida va por la acera, no por la autopista.

Y lo supe y lo sentí. Sí, ayer. Y lo escribí en mi cabeza, como se anotan las cosas importantes: sin papel, sin pantalla, pero con esa tinta que no se borra.

Y sin embargo, hoy me desperté, me puse los zapatos con la misma desgana de siempre, bajé al mundo, y ya no me acuerdo de eso que escribí ayer. Y la vida volvió a ser ese ruido de fondo que uno aprende a soportar sin escuchar. Y yo, como un idiota, vuelvo a dejar que se me escape todo eso que ayer me parecía tan evidente. Y hoy la prisa me volverá a pesar más que la memoria, y la mirada se me volverá a llenar de pantallas y ese vino de la tarde me sabrá otra vez a lo de siempre.

Ayer me di cuenta. Hoy, ya no. Es lo que hay. Sí, claro, es lo que hay. Qué le vamos a hacer.