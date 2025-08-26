Romance del pitufo

En La Pola de mi Siero, se cuece un nuevo enredo, que no va de cafeteras, sino de azules muñecos, que el alcalde ha decidido, con su habitual gracejo, que en las rotondas de entrada que a los pueblos dan acceso, se pongan unas figuras que saluden al viajero y nos den la bienvenida cuando en las villas entremos.

La cosa es que esas figuras no son vacas ni gaiteros, ni una pareja de bueyes, ni Pinín con su madreño; que son esos personajes como salidos de un tebeo, a los que llaman pitufos, que son feos de cuerpo entero, que los pobres tal parecen salidos de un mal sueño.

Y ojo, que no son chicos; y ojo, que no son pequeños; que el que viene aquí a La Pola es de cuatro metros y medio. Y camino de El Berrón, que allí no van a ser menos, va marchando otro pitufo, o pitufa, no importa el sexo. La oposición, sin demora, va y responde sin rodeo: "Mejor que un gnomo de Bruselas con su gorrito extranjero, queda un huevo bien pintado, que eso sí que es de Siero".

Y así anda ahora la cosa, discutiendo por muñecos, que unos dicen que son guapos, otros que no son nuestros, y otros que muchas cosas se harían con esos dineros. En la prensa ya está el tema dando vueltas sin remedio, que se escucha en la radio y se ve en los noticieros, y el debate se hace largo, y el debate se hace extenso, y la gente en las redes tampoco llega a un acuerdo; pues a ver cómo termina tan pintoresco jaleo, vaya lío que se ha montado, la cosa tiene mérito.

¿No hubiera sido más fácil plantar un simple texu, como hicieron hace años unos paisanos en Bermiego? Pero si damos esa idea, nos plantan un cocotero, que es un árbol bien distinto, pero crece más ligero. O también podría servir un sifón de los de Lelo, o un gran bollo de comadres, o, cambiando de modelo, un trasgu, o una xana, o un cuélebre, o un nuberu, que a esos no hay que buscarlos más allá de nuestro suelo.

En fin, que con todo esto, se ha creado un buen revuelo; aunque puestos a elegir, yo me quedo con lo nuestro, con un buen huevu pintu, antes que algo de cuento; y que nadie pueda decirnos, a cuenta de estos muñecos, que por culpa de los pitufos en La Pola ya no hay huevos.