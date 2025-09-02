Vino a verme no hace mucho a la oficina por un asunto profesional. Nos conocíamos desde hace muchos años. Era un hombre muy seguro en todo lo que hacía. Sí, daba gusto trabajar con él.

Entró despacio. Chaqueta sobre el brazo, con esa calma satisfecha de quien sabe que está cruzando la última curva antes de la recta final. Nos sentamos. Sonrió. Y me soltó la noticia: "La semana que viene me jubilo. Sí, ya está bien… Empecé a trabajar de crío. Bien de crío. Ahora toca descansar. Y disfrutar. Bien ganado lo tengo".

Hablaba con ese orgullo sereno de quien ha hecho las cosas "como Dios manda". Y entonces soltó también lo que llevaba como bandera: había sido previsor. Siempre. Tenía sus ahorros. Todo atado y bien atado para no llevarse sustos. "Puedo estar tranquilo. Seguro". Y me repitió varias veces lo de seguro, como quien acaricia un amuleto.

Pocas semanas después me enteré de que le habían diagnosticado una enfermedad de las que no dan prórroga. De las que no negocian. Y que se había ido sin tiempo para estrenar la jubilación. Sin viajes. Sin mañanas de no hacer nada. Sin el lujo de aburrirse. Se fue con todo planificado… salvo el final. Y ahí me quedé. En esta obsesión nuestra, muy de esta cultura que hemos creado, por rodearnos de seguridades. Creemos que todo se puede blindar: la salud, el trabajo, la vejez. La vida misma. Y levantamos murallas de ladrillos quitamiedos, pólizas de seguros, planes de pensiones, alarmas de esas de veinticuatro horas y media al día, convencidos de que así engañaremos al azar, como si la vida se dejara domesticar.

Y no. La vida no pregunta. Te corta el paso cuando quiere. Te quita la silla cuando estabas a punto de sentarte, y lo hace sin una pizca de delicadeza. No, claro que no es cosa de vivir al día como un inconsciente. Sería una estupidez vivir sin un mínimo de sensatez. Pero la seguridad total que nos vendemos a nosotros mismos no existe. Ni se compra. Ni se alquila.

Sí, tenemos que mirar adelante. Pero no dejar que el mañana nos robe el hoy. Porque la vida manda. Y, por si no lo habíamos notado, le importa un comino nuestro plan de pensiones. Y no es filosofía barata. Es calle. Es la vida misma. El que ahorra para cambiar de coche y se lo lleva un camión antes de firmar el pedido. El que junta para un viaje y acaba en la sala de espera de un hospital. La pareja que compra piso "para toda la vida" y año y poco después firma el divorcio.

Así funciona. Y lo único seguro, te pongas como te pongas, es que no hay nada seguro. Eso es lo que hay. Tal cual. Sí.